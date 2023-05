River Plate se jugará gran parte de sus posibilidades de acceder a los octavos de final de la Copa Libertadores de América cuando visite hoy a Sporting Cristal, de Perú, en un partido por la cuarta fecha del Grupo B.

El encuentro se jugará en el estadio Nacional de Lima, hoy desde las 21 (hora de Argentina) con el arbitraje del chileno Cristian Garay, con sus compatriotas José Retamal y Miguel Rocha como asistentes y el VAR a cargo de los chilenos Rodrigo Carvajal y Juan Serrano.

Previamente, a las 19 y también por el Grupo B, jugarán en el estadio Hernando Siles de Las Paz el local The Strongest, de Bolivia, y Fluminense, de Brasil. El grupo es liderado con comodidad por Fluminense con 9 puntos, seguido por el resto de los participantes con tres unidades cada uno, The Strongest (saldo de goles, 0), Sporting Cristal (-3) y River (-4). El gran objetivo del River de Martín Demichelis en 2023 es la Copa Libertadores y hasta ahora no está desempeñando una convincente labor, tras caer de visitante ante The Strongest (3-1), vencer a Sporting Cristal en Núñez (4-2) y ser goleado por Fluminense en Río de Janeiro (5-1).

La efectividad que muestra River en la Liga Profesional de Fútbol (LPF) está lejos de plasmarse a nivel internacional. En La Paz existió, fue evidente, una merma a causa de la altura, pero en el Más Monumental ante Cristal el equipo estuvo en desventaja 1-2 y en Brasil la actuación fue para el olvido. Esta irregularidad y falta de efectividad fuera de la LPF ha llevado a River a estar en una situación complicada, aunque todo depende del "Millonario".

Postergan homenaje a Gallardo

El acto homenaje a Marcelo Gallardo con la inauguración de su estatua se realizará el próximo sábado por la tarde debido a razones climáticas, según informó River Plate de manera oficial. La celebración, de este modo, contará con la presencia de todo el plantel actual, el cuerpo técnico y las autoridades que viajaron a Perú para jugar mañana a las 21 ante Sporting Cristal por la fase de grupos de la Copa Libertadores.

"El evento se reprogramó para el sábado 27 de mayo a las 16", anunció el club "millonario" en un comunicado oficial donde se anuncia la inauguración formal de la estatua de Marcelo Gallardo alzando la Copa Libertadores de 2018.