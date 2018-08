Postal familiar. El Mono Vargas, su hijo Matías y Pablo Aimar, hace varios años en una reunión en Córdoba.

La Selección Argentina los volvió a unir. Es que el volante Matías Vargas, hijo del exfutbolista sanjuanino Omar Francisco Vargas, es una de las nuevas caras de la lista que confeccionaron Lionel Scaloni y Pablo Aimar, su ayudante.



Y luego de conocerse esta noticia, la cuenta @VelezRetro publicó una antigua foto en la que aparece el Monito junto a su papá, su hermano Emmanuel y justamente Aimar.



Diego Guitian, periodista que forma parte del departamento de prensa del Fortín, explicó que “Omar Vargas, el padre del Mono, jugó en Estudiantes de Río Cuarto, el club de Aimar, y es muy amigo de gente cercana al Payaso”.



Ahora, gracias a las vueltas de la vida, se volverán a ver de cara a los amistosos ante Guatemala y Colombia.



Lo cierto es que mientras salía la lista de Scaloni, Vargas estaba brindando una conferencia de prensa organizada por la Superliga en la previa del choque ante Racing.



Y mostró toda su alegría al conocer la noticia.



“Estoy muy emocionado. Que a los 21 años me toque vivir esta oportunidad me pone muy feliz. No esperaba y no imaginaba que llegue tan rápido esta citación. Es algo emocionante, todavía no caigo”, expresó.





Agradecido



Matías Vargas ponderó lo realizado con él por su DT en Vélez, Gabriel Heinze: "Tiene mucho que ver en la convocatoria y en la evolución de mi juego. He aprendido y mejorado mucho desde lo físico, táctico y mental".