Nacieron como reconocimiento más que auténtico a los grandes valores del deporte albardonero. Así, durante una década el Premio Moscatel fue creciendo e instalándose en cada final de temporada como el punto final para reconocer a los que hicieron más y mejor por Albardón desde el deporte pero en este 2020, la pandemia nos cruzó transversalmente a todos y el Moscatel no quedó exento. Pero claro, la vocación de sus creadores impulsó a darle una vuelta de tuerca a sus raíces y sabiendo que no hubo competencia oficial desde marzo a diciembre, se eligió la versión solidaria para reconocer este otro trabajo de deportistas e instituciones. En la edición 11 que será mañana a las 21 en la Sala de la Historia y la Cultura de Albardón, se entregarán reconocimientos a deportistas o instituciones que hayan aportado algún tipo de apoyo solidario a la comunidad, como por ejemplo la realización de comedores, entrega de alimentos y/o también trabajo institucional a pesar de las adversidades, como por ejemplo construcciones en sus sedes. La entrega a deportistas y equipos que hayan por lo menos participado de algunas competencias hasta que se declaró la pandemia y un momento muy especial dedicado a deportistas y dirigentes fallecidos recientemente. La nueva normalidad llegó a los premios y el Moscatel no perdió la esencia pero se reinventó en este 2020.



Tecnológico

Manteniendo los estrictos protocolos sanitarios vigentes y necesarios, esta edición tendrá un alto contenido tecnológico incluyendo pantallas, luces y la transmisión en vivo por streaming a través del canal digital del Grupo Mix (albardontv.com) y todas sus redes sociales.