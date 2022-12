Lionel Messi demostró hoy una vez más que es el Rey del fútbol y en cada partido del Mundial de Qatar 2022 juega mejor, pero el equipo de Lionel Scaloni, finalista del Mundial de Qatar 2022, tiene otra gran figura descollante en Julián Álvarez, quien tuvo su partido consagratorio con su primer doblete.



El capitán y líder de la Selección abrió el marcador con otro penal caliente y armó una jugada mágica para el 3-0 que merecía el cierre del estadio Lusail, que deliró con una nueva actuación memorable.



Messi, a los 35 años, llegó con un plan a Qatar 2022 y parece estar decidido a cumplirlo. La "Araña", por su parte, anotó un golazo para el 2-0 con una corrida inolvidable y coronó su actuación como finalizador de una extraordinaria apilada que armó Messi por la derecha.



El equipo de Lionel Scaloni tuvo su mejor actuación colectiva del torneo pero las actuaciones de Messi y Álvarez fueron para poner en un cuadro.



A continuación el detalle de la actuación individual del seleccionado argentino:





Emiliano Martínez (7) Tercera valla invicta en el Mundial. No tuvo que aparecer en su esplendor pero sacó una pelota muy difícil al primer palo tras un remate de Modric y después respondió con seguridad en todos los centros.







Nahuel Molina (7) Controló muy bien a Perisic y siempre intentó ser opción en ataque. En el inicio del segundo tiempo, cuando Croacia buscaba el descuento, participó en defensa con buenos cierres.







Cristian Romero (6) Firme como siempre de arriba y abajo desde que reapareció como titular en el equipo contra Polonia. Debe mejorar en la toma de decisiones porque fue amonestado por una falta con el rival de espalda en la mitad de cancha.







Nicolás Otamendi (7) En su partido número 99 con el seleccionado cumplió con otra excepcional actuación. A su habitual despliegue defensivo le sumó el primer pase que inició la jugada del penal.







Nicolás Tagliafico (7) Le tocaba reemplazar a uno de los regulares del equipo como Marcos Acuña y cumplió con creces. Clausuró el lateral izquierdo y borró a Pasalic, que fue reemplazado en el entretiempo.







Rodrigo De Paul (6) El motor del seleccionado no puede faltar pese a no estar al ciento por ciento desde lo físico. Hoy aguantó 74 minutos y, como le gusta decir a Scaloni, "dejó hasta la última gota de sudor".







Leandro Paredes (6) Volvió a jugar de titular desde que perdió el puesto después de la derrota contra Arabia Saudita. Intentó ser el eje pero padeció el toqueteo inicial de Croacia. Con la ventaja creció y estuvo bien ubicado, recuperó y pasó la pelota con claridad. Fue el primer cambio para el armado de la línea de cinco.







Enzo Fernández (8) En el inicio parecía incómodo partiendo desde la izquierda pero después se soltó. Generó el primer tiro al arco de equipo y le dio el gran pase a Julián Álvarez en la jugada del penal. En el segundo tiempo se adueñó del medio.







Alexis Mac Allister (8) Una de las mejores apariciones del seleccionado en el Mundial de Qatar. Siempre correcto, con el pase seguro y solidario para la recuperación. Estuvo cerca de marcar dos veces, con un cabezazo en el primer tiempo y un remate en el segundo.







Lionel Messi (10) El máximo goleador de la Argentina en la historia de los Mundiales con su quinto tanto en Qatar 2022 después de ejecutar un penal inatajable. Una pesadilla constante para los croatas. Para cerrar un nuevo partido histórico armó una jugada sublime para el segundo de Julián.







Julián Álvarez (10) Consagratorio partido. Su primer doblete en el seleccionado y nada menos que en la semifinal de un Mundial. En el primero generó el penal que abrió el marcador, luego fabricó solo el segundo con una carrera memorable desde atrás de mitad de cancha y coronó el tercero después de una jugada increíble de Messi. Recibió su primera ovación.







Lisandro Martínez (7) Entró para armar la línea de cinco y transmitió seguridad.







Exequiel Palacios (6) Reemplazó a De Paul y se acopló bien a la derecha de Enzo Fernández.







Paulo Dybala (5) Luego de tanto esperar tuvo su debut en el Mundial con los primeros minutos en lugar de Álvarez. Se ubicó de falso nueve y le costó entrar en juego pero habilitó bien a Alexis en una jugada de peligro.







Ángel Correa y Juan Foyth: Entraron sobre el final y tuvieron su debut en el Mundial.