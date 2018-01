Festejo. Los chicos de Colo Colo en pleno festejo tras marcar un gol. Los pequeños solo buscan divertirse.

El XXV Encuentro Internacional de fútbol infantil que organiza Trinidad y que cuenta con el auspicio de DIARIO DE CUYO no se detiene y ayer continuó con incesante actividad. Como siempre, los encuentros se disputaron en las canchas del León en el Barrio Atlético, el predio ex Los Andes, el SEC y la cancha de Alianza.



Algunos resultados que se dieron fueron los siguientes: Cabral venció por 2 a 1 a VILO en categoría 2004, mientras que en la 2003 Atenas venció a Cabral por 2 a 1. En la 2005 en tanto, Catita se impuso ante los pibes de Cabral por 1 a 0, en cambio en esa misma categoría los chiquitos de Tucumán y Peñarol no se sacaron diferencias y terminaron igualando 1 a 1. En la categoría 2005, Del Bono se impuso ante Más Fútbol Club por 3 a 1. En la 2009, SEC venció a CORA "A" por 2 a 0, Sol Naciente se impuso ante Más F.C por 1 a 0 y Desamparados y Unión igualaron 1 a 1. Ese mismo resultado se repitió entre Estudiantes Sanjuaninos y Atenas de Pocito en la 2008. En esa categoría, VILO venció por 2 a 0 a Rawson Junior y Peñarol derrotó a Deportivo Caucete por 2 a 0.



Hoy la actividad válida por la penúltima jornada de la fase clasificatoria, arrancará a las 9 hasta el mediodía y por la tarde, los partidos comenzarán a las 19. La entrada tiene un valor de 40 pesos.