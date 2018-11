Responsable. Gallardo reconoció su error. "Actué impulsivamente, pedí disculpas a la Conmebol", dijo ayer el DT en conferencia de prensa.

El Muñeco Gallardo podría estar entre cinco y siete meses suspendido. Esa sería, de acuerdo a algunos medios nacionales, el castigo que recibirá el entrenador de River por haber violado la sanción que recibió antes de la semifinal de vuelta ante Gremio.



Gallardo había sido penalizado porque River fue "reincidente" en salir tarde a jugar los segundos tiempos. Por un partido, el de Porto Alegre, Gallardo no podía estar en el banco de suplentes ni tomar contacto con sus jugadores. El Muñeco estuvo en los camarines durante el entretiempo.



Por eso, la sanción a Gallardo sería más grave de lo previsto: le darían entre cinco y siete meses de suspensión. Le prohibirían conducir el último entrenamiento previo a cada partido, no podría estar en el banco en las dos finales y sólo podría presenciar los dos Superclásicos desde un palco o una platea sin tomar contacto con su plantel, como debió hacerlo en Porto Alegre, indicó el diario Clarín.



En cambio, se cree que, si River fuera campeón, igualmente le permitirían dirigir en el Mundial de Clubes, y no aplicarían el artículo 80 del Reglamento de la Conmebol que habilita a extender una sanción a los ámbitos de la FIFA. Además, Gallardo es pasible de una fuerte multa.