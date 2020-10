El delantero Cristian "El Ogro" Fabbiani, de 37 años, anunció este miércoles su retiro del fútbol luego de haber vestido durante las últimas cuatro temporadas la camiseta de Deportivo Merlo, en la Primera C, y al cabo de una trayectoria en varios clubes argentinos y del exterior, entre los cuales sobresale su paso por River Plate.



"Es difícil estar listo para el último día. Hoy quiero anunciar que el jugador se terminó. Me retiro. Punto final", publicó Fabbiani en su cuenta de la red social Instagram.



El "Ogro", quien se inició en el club Liniers, confesó que cumplió su sueño de haber jugado en River.



"Cumplí muchos sueños que tenia de chiquito, como jugar profesionalmente, vestir la camiseta de River, que la amo, y poder comprarle la casa a mi mamá", subrayó.



El delantero debutó profesionalmente en Lanús (2002) y luego jugó para Newell's (2008-2009), River Plate (2009-2010) y All Boys, club con el que logro el ascenso a Primera Division (2010-2011).



Fabbiani, quien también jugó en Estudiantes de San Luis e Independiente Rivadavia de Mendoza, agradeció en su carta al Deportivo Merlo, su "último club" y recordó al entrenador Carlos Aimar por hacerle "debutar en Lanús jugando de 10".



"Supere una rotura de ligamentos, le gane a un cáncer. Estoy hecho y, más allá de lo que se dijera, siempre puse toda mi energía. Pero no tengo rencor, estoy más grande y maduro" , subrayó Fabbiani.



En el exterior "El Ogro" jugó en Palestino (Chile), Bertan Jerusalem (Israel), CFR CLuj (Rumania), Sport Boys (Bolivia), Liga Portoviejo (Ecuador), CD universitario (Panamá) y Tiburones de Veracruz (México).



Fabbiani convirtió 65 goles en el fútbol argentino jugando en tres categorías en 269 partidos. En el extranjero convirtió 27 goles en 67 partidos.



Su gol 100 lo convirtió desde la mitad de cancha el 4 agosto de 2019, jugando para Deportivo Merlo contra Cañuelas por el torneo de la Primera C.