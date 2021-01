El director deportivo de París Saint Germain, el brasileño Leonardo, confirmó hoy que "sigue de cerca" la situación de Lionel Messi, quien termina su contrato con Barcelona el próximo 30 de junio.



“Grandes jugadores como Messi siempre estarán en la lista del París Saint Germain", dijo Leonardo en una entrevista con la revista France Football.



Por primera vez y luego de muchos rumores, el directivo del campeón francés y último finalista de la Liga de Campeones se refirió a la posibilidad de negociar con Messi, en caso de que decida no renovar su vínculo con Barcelona.



"Este no es el momento para hablar o soñar con eso pero estamos sentados en la gran mesa de los que están siguiendo de cerca la situación", graficó el brasileño en referencia a que son pocos los clubes que podrían pagar el contrato del crack argentino.



"Todavía no estamos sentados pero nuestro silla ya está reservada", agregó el exfutbolista del seleccionado brasileño.



Leonardo también fue prudente ya que todavía restan "cuatro meses" para el final de la temporada y consideró que ese tiempo en el fútbol "es una eternidad".