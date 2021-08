Después de la confirmación de que Lionel Messi no seguirá en el Barcelona, todo parece indicar que el argentino se convertirá en refuerzo del París Saint-Germain (PSG). Si bien el futbolista no sentenció que el fichaje se concrete y desde el elenco francés son cautos, los principales portales anticipan que la oferta que le llegó al delantero satisface sus necesidades y que por lo tanto esta semana se cerraría el acuerdo. Para esto, desde la directiva del conjunto galo ya planean una adecuación de su plantel.

El PSG tiene algo que el Barcelona carece: un equipo competitivo que puede luchar por la Champions League. Con Ángel Di María, Keylor Navas, Kylian Mbappé, Marco Verrati, Sergio Ramos y Neymar como algunas de sus grandes estrellas, el vestuario está listo para recibir a La Pulga y conformar así una especie de Dream Team que buscará conquistar Europa. Sin embargo, hay un impedimento que los dirigentes ya detectaron y que buscarán evitar.

La UEFA es muy estricta con el cumplimiento del Fair Play Financiero que tiene como objetivo que los clubes que pertenecen a grupos empresariales no utilicen capital extra, proveniente de esos fondos, para cerrar grandes contrataciones. Por ese motivo el diario The Athletic reveló que si se concreta el arribo de Messi, habrá una depuración de la plantilla.

En total serán 10 los futbolistas que serán venidos o cedidos entre los que se destacan los senegaleses Abdou Diallo y Idrissa Gueye, y el alemán Thilo Kehrer. Todas jóvenes promesas. En esta especie de lista negra también sorprende la presencia del brasileño nacionalizado español Rafinha, quien hasta 2020 era jugador del Barcelona, pero no logró lucirse con la camiseta del cuadro galo.

Pero sin dudas los dos nombres más fuertes son el del español Ander Herrera y el del argentino Mauro Icardi, quien incluso marcó un gol el fin de semana en el triunfo del PSG ante el Troyes por la primera jornada de la Ligue 1. Si bien el portal británico no publicó los 10 apellidos, estima que también habrá depuración en el puesto del arquero, ya que en la actualidad son parte del plantel Keylor Navas, Gianluigu Donnarumma, Sergio Rico, Denis Franchi y Alexander Letellier. Demasiados para un solo lugar.

Vale recordar que el PSG ya cerró los fichajes en este mercado de Sergio Ramos, Donnarumma y Georginio Wijnaldum, todos como agentes libres. Aunque también pagó cerca de USD 6 millones por el portugués Danilo Pereira y USD 70 millones por Achraf Hakimi, proveniente del Inter de Milan.

A su vez, el sitio británico dejó en claro que Kylian Mbappé no es una opción a vender. Pese a que el delantero francés es uno de los jugadores más codiciados del planeta y aún no ha renovado su vínculo que culmina a final e la temporada 2021/22, desde la directiva planean retenerlo para buscar ganar la Champions League en esta campaña.

En la conferencia de prensa que dio en el Camp Nou el domingo, Messi evitó dar detalles de lo que será su futuro aunque reconoció que el club parisino podría ser su destino: “Lo del PSG es una posibilidad, pero a esta altura no tengo nada arreglado con nadie. Es verdad que tuve varios llamados, porque fueron varios clubes los que se interesaron, pero a esta hora no hay nada cerrado”. A su vez, con relación a la foto que se tomó con las figuras del PSG durante sus vacaciones, el crack rosarino dijo: “La foto con los jugadores del PSG fue una boludez. Ya lo habíamos hablado de juntarnos de vacaciones. Nos comimos un asado y compartimos un lindo momento. Todos me decían que vaya para París, pero fue una casualidad. No hay nada raro, ni nada atrás. Fue una foto de un grupo de amigos que compartimos unas vacaciones en Ibiza”.

Mientras tanto, en las calles de París ya se respira la Messi-manía. Así lo dejo en claro el enorme grupo de aficionados que en horas de la tarde del domingo se trasladó hasta las puertas del pequeño aeropuerto de Le Bourget, situado en las afueras de la ciudad, con el objetivo de acompañar la llegada del capitán de la selección argentina. Sin embargo, Leo sigue en Barcelona y aún no está confirmado que viaje a Francia ya que sigue analizando la oferta del PSG.

Desde el elenco galo entienden que un esfuerzo económico por cerrar la contratación del rosarino valdrá la pena. Virgile Caillet, delegado general de La Federación Francesa de Industrias del Deporte y el Ocio (Fifas) estimó que el delantero podría lograr que se vendan de “200 a 300.000 camisetas más”. En diálogo con la agencia de noticias AFP, explicó: “Puede resultar paradójico por su edad (34 años), pero Messi representa el futuro del PSG, tanto económico como deportivo”.

En la actualidad, el club parisino, que se jacta de ser el de la nueva generación, forma parte de los 50 equipos deportivos más valorados del mundo, según Forbes, por detrás del Real Madrid, Barça, Bayern de Múnich y Manchester City, entre otros. Pero la llegada del rosarino podría cambiarlo todo, incluso para la Ligue 1 que podría tener un aumento de los derechos de televisión internacionales (unos 80 millones de euros por año).