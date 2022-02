Julián Álvarez sigue sorprendiendo día a día por su alto nivel en River. Alejandro Gómez, mediocampista del Sevilla y compañero suyo en la Selección Argentina, lo llenó de elogios en una reciente entrevista, aunque también pidió "dejarlo tranquilo". Al día siguiente, emitió un fuerte descargo en sus redes sociales.

"No quieran generar polémicas y tirar mier... donde no la hay. Miren bien la nota que di ayer (por el jueves), no se dejen llevar por falsos títulos de Instagram", expresó el Papu, enojado por el ruido que generaron sus declaraciones.

"Un abrazo y vamos Argentina", sentenció el mediocampista del Sevilla en una historia que publicó en su cuenta oficial de Instagram, compartiendo una imagen suya con la joven figura de River. El mediocampista del Sevilla aseguró que a Julián Álvarez "hay que dejarlo tranquilo" porque "tiene mucho que crecer todavía". "Nos sorprendió mucho cuando estuvo con nosotros en la Selección, tiene muchas capacidades. Pero el otro día vi que hizo tres goles contra Patronato y los periodistas lo tratan como si fuese Batistuta...", sostuvo el Papu.