El golfista cordobés Ángel "Pato" Cabrera rechazó las acusaciones de violencia de género que pesan en su contra y por las que fue extraditado desde Brasil, país donde permaneció detenido por cinco meses.

Crearon un monstruo del ´Pato’ Cabrera, pero voy a demostrar con la verdad que soy totalmente inocente. Estoy dispuesto a presentarme y demostrar que no es como se dijeron las cosas. No es como se llevó adelante todo esto. Nunca pensé que podría haber tanta saña, tanta bronca”, expresó en un reportaje concedido de manera telefónica al Canal 12 de Córdoba.

El deportista fue aprehendido en Río de Janeiro, en cumplimiento de una orden de detención internacional. Enviado a la Argentina, permanece en la localidad misionera de Puerto Iguazú esperando su traslado a Córdoba, donde esperará la fecha del proceso de enjuiciamiento a cargo de la Cámara Segunda del Crimen. Tiene dos causas acumuladas: una por "lesiones leves calificadas y amenazas", y otra por "lesiones leves calificadas y hurto".

La denunciante es su ex pareja, Cecilia Torres Mana. Un video filmado por ella en 2016 muestra a Cabrera increpándola. “No sé realmente qué es lo que se ve. Todos cometemos errores y me pasó a mi también. Ya veremos la forma de revertir la situación”, dijo al respecto.



“Estoy muy seguro de todo y creo que con la verdad voy a salir bien. Me pueden acusar de lo que quieran. Pueden decir lo que quieran, pero después hay que demostrarlo. Confío en la justicia, en mi abogado y en mí. Sé que con la verdad voy a salir adelante”, agregó.

La situación judicial de Cabrera, de 51 años, ganador del US Open 2007 y del Masters de Augusta en 2009, se agravó por haber abandonado el país sin permiso, lo que justificó la emisión de un alerta roja a Interpol, organismo que llevó a cabo su detención.

“Me fui en vuelo de línea a Miami. Todo el mundo sabía mi paradero porque estaba jugando torneos. No es que me fui a una playa y me escondí, estaba trabajando. En ningún momento me escapé, Si tenía que avisar o tenía que pedir permiso para salir, yo no lo sabía", explicó.

También contó su experiencia del período en el que estuvo preso en Río de Janeiro. "Nunca pensé estar en este momento, y la pasé bastante mal en estos cinco meses. Estuve muy mal, me compliqué de salud, físicamente, porque todo se iba dando así y cada vez tenía más miedo. No estaba cómodo”, afirmó.

