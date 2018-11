Elogios. El experimentado piloto Juan Manuel Silva analizó el trazado albardonero y se acordó también de El Zonda Eduardo Copello. (Fotos: Marcos Urisa)

Es uno de los pilotos argentinos con más experiencia en el Turismo Carretera. El "Pato" Juan Manuel Silva llegó a San Juan a muy poco de haber superado las 300 carreras en la categoría y se mostró sorprendido por el flamante Circuito San Juan Villicum.



"Es una obra espectacular, es un circuito con toda la tecnología; aunque quizás tiene algunas variantes que no le caen bien a este tipo de autos. Es un circuito que se diseñó especialmente para las motos y por ahí a este tipo de autos les cuesta transitar en algunos sectores, pero es algo que con algunas variables se puede adaptar", contó el piloto que actualmente maneja un Ford alistado por el Catalán Magni Motor Sports.



El piloto de Chaco, quien se adueñó de una carrera especial del TC ganando los 1000 kilómetros de Buenos Aires en el marco del festejo de los 80 años de la categoría, siguió con su análisis del trazado albardonero y lo calificó como un polo turístico: "San Juan se tiene que sentir orgulloso de tener un autódromo de este nivel, quizás muchos pueden criticar que por qué la plata no va a los hospitales, por ejemplo, pero lo tienen que ver desde el otro lado, como pasó en Termas. Cuando se inauguró, ¿quién conocía Termas? Sin embargo ahora es una ciudad netamente turística que se conoce principalmente por su autódromo, no tengo dudas que eso pasará aquí en San Juan".



Además, el "Pato" no se olvidó de El Zonda Eduardo Copello. "No se tiene que entrar en una pelea absurda de querer competir entre los dos autódromos. El Zonda es un clásico y lo seguirá siendo", acotó.