"La verdad que si bien tengo el ranking más alto no me considero el líder del equipo, al contrario, soy uno más. Quiero demostrar todos mis progresos en la Davis y tengo muchas expectativas para mi partido con Garín. Sinceramente espero darle el punto a Argentina", dijo Diego Schwartzman, la raqueta número 1 del país.



"Este año me gustaría dejar a la Argentina de nuevo en el Grupo Mundial, ese es uno de mis objetivos y por esa razón fui el primero en decirle el año pasado a Orsanic que estaba disponible para jugar durante todo el 2018", expresó luego.



El tenista, fanático de Boca, alcanzó esta semana el número 15 del ranking y después de varios años Argentina volvió a tener dos top 15; el otro es Del Potro (6).



"Estoy teniendo un buen año, pero no me conformo con lo que hice, quiero seguir evolucionando, me gusta mucho la competencia y creo que me falta mejorar muchas cosas aún para estar al nivel de los mejores", expresó.