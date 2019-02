Complicado. El "Peque" no pudo ante el italiano y cayó en la final. Schwartzman se enfocará en su participación en el Abierto de Río de Janeiro.

Diego Schwartzman no tuvo chances ante el sólido italiano Marco Cecchinato quien se mostró contundente y ganó ayer la final del ATP 250 de tenis en el Buenos Aires Lawn Tennis Club, luego de poco más de una hora de juego.



El jugador italiano, número 18 del mundo y tercer preclasificado, diseñó una performance casi perfecta y se impuso con parciales de 6-1 y 6-2, en sólo 65 minutos.



De este modo, el tenista nacido en la ciudad de Palermo sumó el tercer título a su campaña, luego de los alcanzados en Budapest y Umag, ambos en 2018.



El italiano se impuso sucesivamente al chileno Christian Garín (7-6 y 6-4) en octavos, al español Roberto Carballés Baena (7-6 y 6-4) en cuartos, al bahiense Guido Pella (6-4 y 6-2) en semifinales y al "Peque" Schwartzman en la final.



Por el contrario, el tenista porteño, ubicado en la posición 19 del escalafón y cuarto favorito, no pudo completar su buena semana con la conquista del título, objetivo que se le niega desde Río de Janeiro 2018.



Con la de hoy, Schwartzman sumó su tercera final perdida en cinco definiciones, ya que anteriormente había sucumbido también en Amberes 2016 (perdió con el francés Richard Gasquet) y 2017 (cayó ante el también francés Jo Wilfried Tsonga).



"Pude reaccionar después de un arranque no tan bueno y jugué un muy buen tenis en los dos últimos partidos. Tengo una alegría enorme por poder ganar este torneo. Mi rival se presentó duro e hizo un enorme partido parecía que se me complicaba pero por suerte lo controlé", aseguró Cecchinato.



Desde hoy, Schwartzman se enfocará en su participación en el Abierto de Río de Janeiro (polvo de ladrillo; 1.937.000 dólares en premios), certamen en el que tendrá un difícil estreno para defender la corona, ya que enfrentará al uruguayo Pablo Cuevas (78vo).



El ATP 250 de tenis de Buenos Aires se disputó sobre polvo de ladrillo y repartió premios por 673.000 dólares.

El torneo sigue siendo imposible para locales



Los tenistas argentinos siguen con inconvenientes para festejar un título en el tradicional escenario del barrio porteño de Palermo, a punto tal que el último que lo hizo fue el ya retirado cordobés David Nalbandian, quien en 2008 superó en la definición a otro argentino, el misionero José Acasuso. Posteriormente, Juan Mónaco (2009 y 2015) y Juan Ignacio Chela (2011) arribaron a la instancia decisiva, pero no pudieron alzarse con el trofeo máximo. En dobles, ganó la dupla del tandilense Máximo González y el marplatense Horacio Zeballos, se impusieron a Schwartzman y el austríaco Dominic Thiem, por un doble 6-1.