Los dos llegan con el mismo entusiasmo y la enorme expectativa de estar a un paso del ascenso al Federal "A". Atlético Alianza tendrá a un viejo conocido por San Juan en la final de la Región Cuyo: Gutiérrez de Mendoza. El "Perro" será el rival a vencer por el "Lechuzo" en su afán por llegar a la finalísima del Torneo Regional Amateur. El "Celeste" mendocino se presenta como un duro rival para el equipo de Luis Pallaroni en la serie que comenzará el domingo (ver aparte).

Lo cierto es que Gutiérrez es conocido para los sanjuaninos en los desaparecidos Argentino "B", sobre todo con cruces apasionantes ante Unión o Villa Obrera, hace algunos años. Ahora se armó para pelear por uno de los cuatro ascensos con jugadores de basta trayectoria. Resaltan nombres conocidos como Nicolás Arce, uno de los ejes del equipo. Distinguido por su llamativa melena, Arce además de ser pieza vital desde siempre en el "Perro" jugó Argentino "A" con Gimnasia de Mendoza y Huracán Las Heras. Del "Globito" también llegaron los volantes Nicolás Salinas y Luis Daher, además del defensor Nicolás Inostroza, ex Gimnasia. Su arquero Ignacio Acordino viene de ser figura ante FADEP. Es que en la ida en cancha del "Perro", Gutiérrez se impuso 3-0 pero en la revancha FADEP repitió el marcador y en los penales, el arquero del "Cele" atajó tres penales y convirtió el suyo. A pesar de eso, nada es imposible para Alianza que tiene argumentos de sobra para ilusionarse con la clasificación. Sabe que el primer paso será sacando un buen resultado en Mendoza, sabiendo que la definición será en su casa y ante su gente.

Alianza, con árbitro mercedino

Atlético Alianza visitará el domingo a las 18 a Gutiérrez en el partido de ida por la final de la Región Cuyo del Regional Amateur. Ese encuentro contará con terna arbitral de Villa Mercedes, San Luis. El juez principal será José Díaz y tendrá como asistentes a Federico Ojeda y Carlos Parraga, mientras que el cuarto será Jonathan Legma. Además, el Consejo Federal dio a conocer cómo serán los cruces por los ascensos. El ganador de la final por la Región Cuyo se medirá por el ascenso ante el ganador de Litoral Sur que tiene en la definición a San Jorge de Tucumán y Atlético Paraná. En tanto que el resto de los cruces que definirán los otros tres ascensos serán: Región Patagónica vs. Pampeana Sur, Región Pampeana Norte vs. Centro y Región Litoral Norte vs. Región Norte.