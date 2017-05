La figura. El uruguayo Matías Aguirregaray marcó un doblete para que el “Pincha” se permita soñar con la Libertadores. Es que ahora está entre los equipos que lucharán por una plaza para el certamen continental.

Sin gusto. El empate no le sirvió a ninguno porque Vélez venía de ser eliminado por Copa Argentina y Quilmes porque urge de puntos para zafar del descenso.

Estudiantes de La Plata derrotó anoche a Unión de Santa Fe por 2-0 en cancha de Quilmes y se metió de lleno en la pelea por una plaza para la Copa Libertadores. El uruguayo Matías Aguirregaray, a los 2 y 24’ de la parte inicial, le dio la victoria al conjunto “Pincharrata”, que, a diferencia de su rival, fue eficaz y se llevó tres puntos que lo acercan a su objetivo. Unión no hizo un mal partido, pero falló a la hora de dar la puntada final y sumó su octavo encuentro sin victorias. Estudiantes fue contundente en el segmento inicial y, capitalizando dos jugadas de pelota parada, liquidó el pleito con anticipación. A los 2’, tras un tiro libre, Aguirregaray sometió a Nereo Fernández, después que el arquero rechazara con lo justo un cabezazo de Lucas Viatri. Y sobre los 24, el uruguayo, después de un córner, volvió a tomar otro rebote y ante la pasividad de los defensores del elenco santafesino, puso el 2-0 con el que se cerró el parcial. En el complemento, con Unión buscando el descuento y Estudiantes aprovechando cualquier contragolpe se desarrolló un entretenida encuentro. Los minutos se fueron consumiendo y al final festejó Estudiantes, que sueña con volver a la Libertadores el año venidero mientras espera rival para la actual edición de la Sudamericana. Para Unión fue otra noche negra, que estiró una racha negativa de la cual parece no poder salir.



SEQUÍA DE GOLES



Vélez y Quilmes empataron 0-0 en el “José Amalfitani”, en el choque que cerró la fecha. Vélez se mostró más ambicioso y estuvo cerca de romper la paridad.



Vale destacar que el empate se dio pura y exclusivamente por la notable tarea del arquero "cervecero" César Rigamonti, que le impidió al conjunto local alcanzar una victoria que pudo tener características de goleada.

En el primer tiempo Vélez -que venía de ser eliminado por Copa Argentina- fue ampliamente superior, y tanto Nicolás Delgadillo por izquierda como Diego Zabala por derecha complicaron a la defensa visitante, pero el conjunto dirigido por Omar de Felippe dejó escapar varias oportunidades.



A ninguno de los dos les valió el punto. Por su responsabilidad Vélez no solamente no pudo ganar, sino que debió golear, pero no pudo y quedó tan comprometido como antes con el descenso, aunque menos que Quilmes.