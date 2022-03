Estudiantes de La Plata venció 1-0 a Everton de Chile, por el partido de ida de la Fase 3 de la Copa Libertadores. El Pincha, que venía de eliminar a Audax Italiano, se trajo un buen resultado a pesar de las bajas en el plantel que le permite ilusionarse con acceder a la zona de grupos del certamen.

Desde el arranque del partido, ambos intentaron poner en aprietos al rival y, en ciertas ocasiones, lo consiguieron. Si bien tardaron en llegar las chances claras, el Pincha tuvo una jugada clarísima a los 19 y desde un tiro de esquina rival: tras el despeje en el área, la pelota cayó para Del Prete y éste se deshizo del defensor del Everton con un sombrero fenomenal para después encarar de lleno hacia el arco, pero definió cruzado y la pelota se fue por al lado del palo.

Ya en el segundo tiempo, cuando Everton se hacía fuerte a lo largo de los minutos y en todos los espacios del terreno, se vino un baldazo de agua fría cuando Godoy desbordó y envió un centro que conectó a la perfección Matías Pellegrini con un zurdazo que le rompió el arco a De Paul y estableció el 1-0 a los 79".

El Pincha dejó encaminada la serie, que definirá el próximo miércoles en el estadio UNO de La Plata.

Ausente

El sanjuanino de Estudiantes, Emmanuel Mas, no pudo estar disponible para el cruce en Chile ya que presentó durante la jornada de ayer un cuadro gripal. Por eso, el ex San Martín no fue ni al banco de relevos. Mientras que Nelson Deossa también faltó pero en su caso por coronavirus