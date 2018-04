Clave. El delantero argentino, resistido en la Albiceleste, se convirtió en la figura de la Juventus al marcar agónicamente el gol de la victoria.







El delantero Gonzalo Higuaín le dio ayer el triunfo a Juventus, líder de la liga italiana de fútbol de primera división, sobre Inter por 3-2 como visitante, en el marco de la 35ta fecha de la Liga de Italia. El ex futbolista de River Plate anotó la tercera conquista del conjunto turinés, a los 44 minutos del segundo tiempo, luego de los goles del brasileño Douglas Costa (13m. PT) y el eslovaco Milan Skriniar (43m. ST), en contra, mientras que el argentino Mauro Icardi (7m. ST) y el italiano Andrea Barzagli (20m. ST), en contra, anotaron en el equipo milanés.



Con este resultado, Juventus (88 unidades) se encaminó hacia el heptacampeonato local y su 32da estrella, al tiempo que Inter (66 puntos) salió de la zona de Liga de Campeones de Europa.



El protagonismo de Higuaín y Dybala en Juventus y el de Icardi -en la órbita de Jorge Sampaoli- en Inter fue fundamental en el clásico italiano.



Higuaín, quien prácticamente no tocó el balón en todo el partido, encontró un centro del cordobés Paulo Dyabla, que entró a los 15m. del complemento, y acalló a los hinchas con un cabezazo. Por su lado, Icardi se mostró siempre intenso y participativo en su equipo, aunque fuera del área resultó ausente. Igualmente, el ex Sampdoria aprovechó la única que tuvo dentro de su zona de conforto y también de cabeza le anotó su octavo tanto en 11 enfrentamientos ante la Juventus.

El Barca juega hoy



Real Madrid derrotó a Leganés por 2-1 en un partido válido por la 35ta fecha de la Liga de España y mantuvo al menos hasta hoy las chances de alcanzar al líder invicto Barcelona, que hoy enfrentará a Deportivo La Coruña y en caso de empatar será campeón.