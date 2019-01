En Uruguay, el "Pity" recibió el premio como mejor jugador de Sudamérica 2018.

El mediocampista Gonzalo "Pity" Martínez confesó que le está "costando salir del mundo River", luego de visitar a sus ex compañeros en la pretemporada en Punta del Este, Uruguay, donde recibió el premio al mejor jugador de América 2018 otorgado por el diario El País.



"Estoy muy feliz en lo personal y lo grupal y por eso vine a visitar a los muchachos. Lo que se vivió en Madrid fue muy fuerte y la verdad que recién cuando volvimos nos dimos cuenta de lo que habíamos logrado", confió.



"Pero ahora me está costando un poco salir del mundo River. Es que de acá me llevo un montón de cosas y entre ellas haber crecido como persona", enfatizó Martínez, quien en presencia del presidente Rodolfo D"Onofrio, le dijo: "Le agradezco por todo lo que hizo por mí, pero en este momento también siento una tristeza enorme y un gran dolor por todo lo que le pasó a (Rodrigo) Mora. Pensábamos que se iba a recuperar pero no lo logró y se retiró antes de tiempo".