Feliz. Así describió su presente el "Diez" del Millonario.

En los últimos días comenzaron a circular rumores sobre un posible interés del Sporting de Lisboa por Gonzalo Martínez. Sin embargo, tanto desde el entorno del jugador como desde el club, negaron una oferta formal. De cualquier manera, Pity se mostró muy contento con su actualidad en el Millonario: "Me siento muy bien. Estoy mucho más tranquilo que otras veces. Estoy muy tranquilo y feliz. También disfrutando que River está pasando por un momento increíble en todos sentidos. Hoy por hoy está a un nivel europeo. No tuve la suerte de ir, pero hablé con compañeros que estuvieron afuera y te lo dicen. Quiero caer un poco en la realidad de dónde está River hoy, disfrutarlo y después veremos. Si se tiene que dar algo que sea mejor, lo veré".



Sobre las posibles ofertas que podrían llegar, el 10 aseguró que una de las primeras personas con las que habla es Marcelo Gallardo: "Cada vez que se habla de una posible oferta, si no me llama él, voy yo. Hay una buena relación. Se merece mi respeto. Entonces cada vez que hay algo, el primero que tiene que saber es él".