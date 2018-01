La Agrupación Virgen de Fátima llega dulce a la competencia que el año pasado ganó con Ricardo Escuela. Los "Piqueteros" se quedaron con dos de las últimas tres ediciones. En 2015 lo ganó Daniel Zamora.

El Giro del Sol, la carrera que nació grande, iniciará esta noche una nueva edición, la 16 desde que el 1 de marzo de 2003 Juan Curuchet (Toledo) ganara la primera etapa de una prueba que se adjudicó Guillermo Brunetta, quien por entonces, junto a Oscar Villalobo y Luciano Montivero, lideraban al Palmar del Lago, conjunto que fue fundado y apoyado por la Fundación Para el Progreso, entidad que pensó y ejecutó la carrera.



La presentación de esta noche se disputará en el sistema de vueltas puntuables en el trazado de 1,6 kilómetros ubicado dentro del camping El Pinar.



Habrá cuatro series clasificatorias, cada una de ellas a cuatro giros y cada uno de los pasos por la línea de meta se realizarán embalajes puntuables, otorgando 5, 3, 2 y 1 punto a los cuatro primeros clasificados. De cada serie se clasificarán siete ciclistas para conformar un pelotón de 28 quienes disputarán, a 12 giros (con tres embalajes), la final que determinará quién vestirá la malla líder en la primera etapa, ordenará la caravana de auxilios y dará una bonificación de 3, 2 y 1 segundo a quienes culminen en los tres primeros lugares.



La actividad deportiva comenzará a las 22, pero desde las 20,30 podrán ingresar los aficionados que, pagando una entrada de $20, podrán acceder al espectáculo presentación.



Como ha ocurrido en todas las ediciones este Giro del Sol tendrá un jerarquizado pelotón. Lo disputarán 21 equipos, entre ellos los cinco continentales nacionales, todos sanjuaninos, y contará con la participación de corredores de la talla de Nicolás Tivani y Rubén Ramos, quienes han realizado una muy buena temporada 2017 en sus respectivos equipos continentales de Europa. El Treviggiani Phonix- Hemus 1896, el pocitano y el Tusnad Cycling, el "Pelado".



Entre las escuadras amateur nacionales que vendrán a correr la prueba se destaca la participación del Mirasal, con el cordobés Jorge Giacinti, ganador de la Vuelta a Catamarca y el barilochense Cristian Ranquehue, ganador de la Vuelta al Valle.



También correrán la prueba el conjunto del Sindicato Argentino de la Televisión con Sebastián Trillini y la Municipalidad de Guaymallén de Mendoza.



La presencia de Laureano Rosas en la escuadra patagónica Shania Competición, agrega un eslabón más de jerarquía a la competencia que se disputará en el formato de cinco etapas que se disputarán en cuatro jornadas -el domingo será doble- y por las características de los trazados se supone puede ser una carrera para los sprinter que puedan limar segundos en las bonificaciones intermedias y de final de etapa y que, en cronos cortas, como será la que se disputará el domingo, pierden poco tiempo con los especialistas.



A la presentación de esta noche le seguirá un primer capítulo que se correrá mañana de 125,5 kilómetros con largada en Santa Lucía y llegada en Caucete, tras visitar el paraje Difunta Correa.



El parcial del viernes, todos los tramos en línea largarán a las 16.30, se realizará íntegramente en Sarmiento: 126,2 km con largada y llegada en Media Agua, tras visitar Los Berros.



El sábado, la tercera etapa largará y terminará en Chimbas, tendrá 126,3 km y viajará hasta Zonda, pasando por el Dique de Ullum y el Dique Punta Negra.



Pocito será el escenario de la contrarreloj de 8,6 kilómetros que disputará por calles de su casco urbano el domingo, desde las 9.



La última etapa se desarrollará íntegramente en el anillo de la Avenida de Circunvalación. Serán ocho giros para completar 129,6 km. En este último parcial la bonificación será doble, por lo que de haber un desarrollo parejo, la expectativa para saber quién se quedará con el "solcito" más grande se extenderá hasta que se baje por última vez la bandera a cuadros.

El equipo que lo gane representará al país en la Vuelta a Colombia.

La polémica del año pasado



Por lo que significó para la definición no puede obviarse que la edición anterior tuvo un incidente de carrera que selló la suerte de la clasificación final. El roce entre Ricardo Escuela -a la postre ganador- y Laureano Rosas, quien le disputaba, palmo a palmo, la competencia. Ambos protagonistas estarán en el presente Giro, pero su presente no es el mismo. Escuela no ha obtenido aún resultados importantes y Rosas viene recuperándose de un accidente en un cuatriciclo que le demandó nueve operaciones.

Clasificación

Temporada Ganador Equipo Etapas Distancia/kms



2002/03 Guillermo Brunetta Palmar del Lago 3 276,2



2003/04 Luciano Montivero Palmar del Lago 2 117,8



2004/05 Guillermo Brunetta Macrometal-VEA 3 234



2005/06 Jorge Pí Macrometal-VEA 5 558



2006/07 Darío Díaz Puertas de Cuyo 3 312,7



2007/08 Gerardo Fernández PYMES A 3 288,5



2008/09** Emanuel Saldaño Forjar Salud/UOM 3 305



2009/10 Emanuel Saldaño Forjar Salud/UOM 4 438



2010/11 Matías Medici Los Mineros 5 489



2011/12 Juan Pablo Dotti Municipalidad de Pocito 5 381,1



2012/13 Cristian Clavero Sindicato Empleados Públicos 4 411,8



2013/14 Leandro Messineo San Luis Somos Todos 8 1.006



2014/15 Daniel Zamora Agrupación Virgen de Fátima 4 472,9



2015/16 Elías Pereyra SEP-San Juan Continental 4 533,9



2016/17 Ricardo Escuela Agrupación Virgen de Fátima 4 547,2



*: todas las ediciones tuvieron una etapa contrarreloj.



**: tuvo categoría UCI 2.2.

Primera sanjuanina con categoría UCI



La edición corrida entre el 16 y 17 de enero de 2009, que ganó Emanuel Saldaño, quedará en la historia como la primera carrera sanjuanina en integrar un calendario internacional de la UCI, con la categoría 2.2 (abierta a los equipos amateur) y tuvo 305 km, divididos en tres esfuerzos, uno de ellos contrarreloj.



** Luciano Montivero ganó la segunda edición, corrida íntegramente el 1 de febrero de 2004. Fue la más corta, tuvo una crono matutina de 5,8 km y un tramo en pelotón de 112 km (total 117,8 km de extensión).



** En la temporada 2013-14 se disputó la edición más larga. Tuvo ocho etapas (1.006 km) y la ganó Leandro Messineo.



** La que se inicia hoy será la cuarta ocasión en que la carrera de la Fundación Para el Progreso tenga el formato de cinco etapas. Cinco veces se corrió a cuatro y tres; una a dos y la restante a ocho.



** Guillermo Brunetta (2002/03 - 2004/05) y, el siempre recordado, Emanuel Saldaño (2008/09 - 2009/10) son los únicos que ganaron la carrera en dos ocasiones.



**Los equipos Palmar del Lago, Macrometal-VEA, Forjar Salud-UOM, Sindicato Empleados Públicos y la Agrupación Virgen de Fátima son quienes han festejado el triunfo final en dos ocasiones.



** Cinco son los ganadores de la prueba que largan el Prólogo de esta noche: Jorge Pí, Juan Pablo Dotti, Cristian Clavero, Daniel Zamora y Ricardo Escuela.