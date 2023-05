El delantero de Central Córdoba de Santiago del Estero Luis Miguel "Pulga" Rodríguez "pasó una buena noche y está con los parámetros vitales normales", informaron hoy fuentes sanitarias tras el grave accidente de tránsito que protagonizó ayer en una ruta de Tucumán, y esta tarde fue trasladado a una clínica privada donde sería operado en unas 72 horas.



El médico Jorge Valdecantos, director del hospital Padilla en el que se encontraba internado hasta esta tarde en que fue trasladado a la clínica privada 9 de Julio, donde fue visitado por sus excompañeros en Atlético Tucumán, Bruno Bianchi, Enzo Kalinski y Sebastián Longo, detalló que el futbolista registra "presión, respiración y saturación de oxígeno normal".



"Hoy durante el día seguramente repetimos una tomografía. Hay que seguir alerta, no se puede descartar nada, y por eso fue internado en terapia intensiva y controlado", explicó en diálogo con Crónica TV.



Rodríguez sufrió traumatismo de cráneo, fractura en los senos maxilares y acumulación de aire en el mediastino tras el vuelco de la camioneta en la que circulaba por su provincia natal.



"Lo que más nos preocupó es que tenía aire en el mediastino y en la cara. Eso puede ser por una vía aérea rota y por eso decidimos derivarlo a la terapia intensiva en observación", argumentó el médico en otra nota con DSports.



El titular del Hospital Padilla estimó que el delantero "no debería tener problemas para regresar a la actividad porque como futbolista está muy bien muscularmente".



''Vamos a hacer todo lo posible para que vuelva a la cancha cuanto antes'', concluyó Valdecantos.



Por su parte el representante del jugador de 38 años, Roberto San Juan le confió a ESPN que el nacido en la localidad tucumana de Simoca "al momento del vuelco salió despedido por el parabrisas y eso lo salvó".



"Después estuvo caminando confundido hasta que llegó a una casa y pidió ayuda, diciendo que lo habían asaltado y lo golpearon. No sabía ni porqué estaba volviendo de Santiago del Estero. Lo bueno es que ahora está fuera de peligro. Después, la operación que le podrían hacer en la cara será otra etapa", apuntó.



"Luis tiene a su lado a su esposa todo el día, y la verdad que Paula es un fenómeno en todo lo que hace por él", cerró San Juan. La operación en cuestión se llevaría a cabo en la clínica 9 de Julio dentro de aproximadamente tres días.