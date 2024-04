Es quien siempre aparece para apagar los incendios. Es el "plan B" cuando las cosas no salen como se tienen proyectadas pero sobre todo es ídolo, es sangre verde y negra y este domingo será el encargado de conducir a San Martín en su misión de volver al triunfo en la Primera Nacional. Raúl Antuña será el bombero de este San Martín una vez más este domingo cuando el Verdinegro reciba a San Martín de Tucumán por la fecha 11 del certamen.

El "Purruco" ya debutó una vez más como técnico interino hace una semana empatando ante Chacarita y de visitante. Pero este domingo, será el turno de otro de peso: su homónimo tucumano. "Estoy tranquilo, con la expectativa lógica de que llegue ya el partido porque necesitamos sumar de a tres ante un rival que será duro pero ganando achicamos la diferencia con uno de los punteros. Estamos con la ilusión pero somos conscientes que será difícil. Hay fe, de sobra", expresó Antuña en la tarde de este sábado, mientras partía rumbo a la concentración junto al plantel.

Después de haber empatado ante un grande la categoría como Chacarita, el DT verdinegro sacó sus conclusiones: "Muy conforme con lo que mostró el equipo, fue muy buena la actitud y la predisposición de todos. Creo que merecimos más de lo que obtuvimos porque ellos nos patearon al arco y salio un gol de otro partido, nosotros tuvimos dos mano a mano que no aprovechamos, pero el punto también suma. Tenemos que agarrar una regularidad y estoy seguro que este domingo es el momento justo y el día indicado. Lo necesitamos", volvió a insistir el Purruco sobre la necesidad de retornar al triunfo.

"No estoy pensando en que me puedo quedar como técnico para todo el torneo, eso solo la dirigencia lo sabe y hay que respetarlo. Ojalá este domingo podamos volver a la victoria"

Una vez más, y apenas fue designado para ser el DT interino tras la salida de "Pancho" Martínez, el actual manager del club se refirió a los comentarios de los hinchas en las redes pidiendo que sea el técnico definitivo: "Siempre pasa eso y los hinchas piden pero yo estoy tranquilo, se cual es la misión que me encomendaron, no me vuelvo loco y solo pienso en lograr que el equipo vuelva a ganar. No estoy pensando en que me puedo quedar, eso solo la dirigencia lo sabe y hay que respetarlo. Ojalá este domingo podamos volver a la victoria", manifestó el entrenador.

Por último, el "Purruco" sabe que el encuentro de este domingo en Concepción será especial, perdió a su padre en febrero y sabe que desde donde esté, estará hinchando para que su San Martín gane: "Se que nos va ayudar, estoy seguro. Será muy especial", dijo el DT interino que una vez más se calzará el traje de bombero para conseguir una alegría en Concepción.