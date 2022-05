Si San Martín tiene una deuda pendiente en el certamen de la Primera Nacional, es ganar de visitante. Afuera de San Juan solo sumó los tres puntos en la primera fecha ante Gimnasia, en Mendoza y este domingo estuvo muy cerca de lograrlo cuando se midió ante el Deportivo Maipú, en esa provincia. El Verdinegro comenzó perdiendo pero después dio vuelta el marcador y cuando parecía que se traía la victoria, el "Cruzado" se lo empató y todo terminó 2-2.

"Hoy se vio un gran San Martín y nos sigue yendo bien pero tengo que reconocer que me quedó un gusto amargo por no poder ganar"

"Maipú en el último intento nos empató y no es justo porque el que hizo el mayor desgaste fue San Martín. En el segundo tiempo habíamos sido protagonistas, tuvimos situaciones muy claras y nos faltó el último pase", expresó Raúl Antuña. El "Purruco" recalcó la virtud de su equipo: "Me gustó la solidaridad, fuimos un equipo contundente, muy agresivo, hoy creamos situaciones y pudimos plasmar en la red pero no pudimos llevarnos lo que queríamos", manifestó el DT dejando en claro su molestia por el empate agónico del local. "En el entretiempo los muchachos estaban golpeados porque ellos sabían que merecían mas y no se nos estaba dando en el resultado pero después lo sacamos adelante", expresó el técnico.

"Necesitábamos ganar de visitante pero también sirve sumar y el equipo después de muchos partidos volvió hacerlo. Lo que mejor me deja es que el equipo sigue en alta en este torneo", comentó el Purruco refiriéndose a que su equipo sigue afianzando la idea futbolística que él pretende y agregó: "Hoy se vio un gran San Martín y nos sigue yendo bien pero tengo que reconocer me quedó un gusto amargo por no poder ganar. Estamos dolidos pero esperemos que no afecte en lo anímico, son errores que nos están costando muy caro", comentó.