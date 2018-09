Una locomotora. Los seis ciclistas del conjunto belga fueron regulando el ritmo, dividiendo el recorrido en tres tramos de una veintena de kilómetros, aproximadamente. En los dos primeros fueron segundos y en el último remataron de manera implacable.

El equipo belga era un equipo a tener en cuenta pero que no era considerado favorito a ganar la prueba. En este primer día de competición en que las escuadras se batían en duelo, consiguió el cuarto título mundial después de haberlo logrado en Valkenburg 2012, Florencia 2013 y Doha 2016.



Kasper Asgreen, Laurens De Plus, Bob Jungels, Yves Lampaert, Max Schachmann y Niki Terpstra surcaron sobre el recorrido de 62.8 km con un tiempo de 1h07m26s, venciendo al Sunweb por 18 segundos y al BMC por 20 segundos. El equipo Sky y el Mitchelton-Scott terminaron cuartos y quintos, siendo los únicos otros equipos en llegar a menos de un minuto de Quick Step. El escuadrón australiano había ido más rápido en el primer punto de control, pero los belgas ascendieron la subida de Axams para establecer el segundo mejor tiempo detrás de Sunweb, ahorrando esfuerzos para el último tercio del recorrido y el trayecto hasta meta.



Después de la victoria de Philippe Gilbert en el GP d"Isbergues lograda ayer, esta prueba por equipos es la 69ª victoria de la temporada para el equipo belga. Desde 2000, solo se encuentran detrás de este récord de 2008 (70 victorias) y 2009 (83 victorias) del Team Highroad. El triunfo también pone el broche dorado para la despedida de varios corredores de Quick-Step, como son Laurens De Plus, Maximilian Schachmann y Niki Terpstra que cambiarán de escuadras el próximo año. Yves Lampaert fue el capitán del equipo en esta primera jornada y en la meta fue uno de los que más festejó el logro.

Dennis, favorito para la individual



En la campaña del mejor contrarrelojista de la temporada del australiano Rohan Dennis no figura el Mundial de la especialidad. Segundo en 2012, se ha preparado especialmente para coronar exitosamente su objetivo pasado mañana. Durante el presente año ganó las cronos del Giro de Italia y de la Vuelta a España. Ademas, ha ganado etapas contrarreloj en el Tour de California, Pro Challenge de EEUU, Eneco Tour, Tirreno-Adriatico, Tour de Suisse y el Abu Dhabi Tour. Entre sus antecedentes figuran la contrarreloj del Tour de Francia 2015 y los últimos tres títulos australianos.