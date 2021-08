Real Madrid, último subcampeón de la La Liga española, goleó ayer a Alavés por 4 a 1, de visitante, en uno de los partidos que continuaron la primera fecha del certamen. Los goles de Real Madrid, dirigido por el italiano Carlo Ancelotti, fueron logrados por el atacante francés Karim Benzema (2), el defensor español Nacho y el delantero brasileño Vinicius, en tanto que Joselu, de penal, anotó la conquista de Alavés. Con este resultado, Real Madrid comparte la punta del campeonato con Valencia, que le ganó a Getafe por 1 a 0, de local, el viernes pasado en la apertura de la fecha.

Además, Cádiz, con el arquero argentino Jeremías Ledesma de titular, empató con Levante por 1 a 1, de local, y Betis, con Guido Rodríguez entre los suplentes, igualó por 1 a 1, de visitante, con Mallorca.

En otro partido jugado ayer, Osasuna, con el ingreso del delantero argentino Ezequiel Ávila a los 27 minutos del segundo tiempo, empató sin goles con Espanyol, de local. Hoy jugará Barcelona en su primer compromiso después de la salida de Lionel Messi, quien no renovó su contrato y se incorporó a PSG, de Francia, ante Real Sociedad, de local. Esta jornada también se producirá el debut del campeón vigente, el Atlético de Madrid de "Cholo" Diego Simeone, ante Celta de Vigo. En Atlético de Madrid juegan los argentinos Giuliano Simeone, Rodrigo De Paul, Ángel Correa y Nehuén Pérez, y en Celta, dirigido por Eduardo Coudet, Franco Cervi, Augusto Solari y Matías Dituro.

Desmentida

El DT del Atlético de Madrid, Diego Simeone, dejó en claro que nunca tuvo la intención de tentar a Messi. "Es una salida muy importante para LaLiga y el Barcelona. Nosotros no estuvimos hablando con él. No tuvimos mínima opción. La Premier no tiene ni a Messi ni a Ronaldo y es una liga muy competitiva", sostuvo.