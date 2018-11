La llave. El Real Madrid pudo abrir el marcador apenas iniciado el complemento por Bale. En un cuarto de hora, con el gol de Vázquez prácticamente lo cerró.

Real Madrid, de España, conducido por el argentino Santiago Solari, superó ayer a Roma, de Italia, por 2-0 como visitante, en un partido correspondiente al grupo G de la Liga de Campeones de Europa. El galés Gareth Bale (2m. ST) y el español Lucas Vázquez (14m. ST) marcaron en el conjunto madridista.



Roma tuvo entre sus futbolistas iniciales al defensor central Federico Fazio (ex Ferrocarril Oeste). Real Madrid alcanzó así los 12 puntos, tres más que su escolta Roma, aunque se aseguró la primera colocación en la zona por haberse impuesto en los dos cruces de esta fase.



En otro orden, Sergio "Kun" Agüero le dio el empate a Manchester City (10), de Inglaterra, en su visita a Lyon (7), de Francia, por 2-2, en el grupo F. El tanto del ex Independiente llegó a los 38 minutos del complemento y a los 45m. dejó el campo de juego, siendo sustituido por el inglés Phil Foden.



Además, el cordobés Paulo Dybala fue titular en la victoria de su equipo, Juventus (12), de Italia, sobre Valencia (5), de España, por 1-0, como local.



El atacante croata Mario Mandzukic metió el único gol del juego, a los 14 minutos del segundo tiempo, pero no alcanzó para asegurarse el uno de la zona pero sí sacó boletos a los octavos de final, debido a que Manchester United (10), de Inglaterra, consiguió un agónico triunfo ante Young Boys (1), de Suiza, por 1-0, en el estadio Old Trafford.