EL ÚLTIMO. Atenas Pocito certificó su ingreso al Regional con la conquista de la temporada Oficial 2018 de la Liga Sanjuanina tras ganar la Superfinal.



En esta nueva etapa de reestructuración de todos los torneos de ascenso a nivel nacional que impulsó el Consejo Federal de AFA, los clubes de San Juan sintieron el impacto tras la decisión de suprimir los Federales B y C. Ese movimiento generó el nacimiento del Regional Amateur que comenzará el tercer fin de semana del próximo mes de enero. De esa primera reacción opositora, los equipos de San Juan pasaron a asumir que el único camino para lograr ascender en el mapa nacional es este nuevo Regional que adoptará en esencia el espíritu de los viejos Torneos del Interior de las décadas del 80 y 90. Con este nuevo formato que tendrá al país dividido en 8 regiones, otorgando finalmente 4 ascensos al Federal A, los equipos de nuestra provincia llegarán a la docena para darle forma al certamen que en su etapa inicial tiene pautadas al menos dos ruedas completas para que los clubes puedan sostener su estructura económica pese a los malos resultados que pudieran darse.



El próximo 9 de enero se definirán las zonas y el fixture de cada grupo pero desde el Consejo Federal trascendió que las zonas estarán conformadas con 6 a 8 equipos cada una, siempre agrupadas por proximidad geográfica y priorizando suprimir gastos. Luego, en la fase de Play Off, tras las dos ruedas de la etapa inicial, se eliminarán entre sí los ganadores para terminar consagrando un solo ganador de la Región Cuyo, que luego definirá uno de los ascensos contra el ganador de otra región.



Si bien aún muchos equipos están evaluando su participación, ya los 12 clubes de San Juan confirmaron presencias ante el Consejo Federal. En competencia estarían entonces los últimos protagonistas del Federal B: Atlético Alianza, Sportivo Del Bono, Colón Junior, Sportivo Peñarol, Independiente Villa Obrera, San Lorenzo de Rodeo, San Martín de Rodeo, Atlético Peñaflor y Defensores de Boca de Los Berros. A ellos, se les agregó Atenas Pocito como campeón de la temporada en la Liga Sanjuanina; Atlético Trinidad, que perdió la final del Federal C; y Atlético Unión, que descendió del Federal A.



Esa es la docena sanjuanina pero varios clubes están reconsiderando su presencia acosados por lo económico y la incertidumbre de los recursos. Villa Obrera es uno de los que estaría casi afuera, mientras que los dos iglesianos están analizando sus presencias, que por ahora tiene más dudas que certezas con el calendario encima.

El dato

Edición 2020

En la edición del año 2020, San Juan sólo tendrá dos equipos representándolo en el Regional Amateur y serán sus campeones anuales de la Liga Sanjuanina, reeditando lo de los viejos Regionales.