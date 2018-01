Muy lejos. El campeón de la Sudamericana estaría bastante lejos en la negociación por Silvio Romero, jugador pedido por Holan.

Independiente de Avellaneda sigue activo en este mercado de pases ya que, si bien aún no firmaron, ya cerró dos incorporaciones de cara al 2018 (Braian Romero -delantero de Argentinos- y Emanuel Brítez -lateral derecho de Unión-). Más allá del interés que mostró por el volante de Lanús, Iván Marcone, el otro nombre que podría convertirse en refuerzo es el de Silvio Romero, delantero de América de México, que también es pretendido por River.



La negociación no será sencilla. No sólo por estar el club de Núñez tras los pasos del exLanús, sino porque Las Águilas pretenden una suma elevada. Romero es expreso pedido del entrenador Ariel Holan y los dirigentes buscan complacerlo.



La cifra estipulada para la contratación del delantero de América de México Silvio Romero es "imposible" de afrontar para el mercado argentino, consideró el vicepresidente segundo de Independiente, Carlos Montaña. La entidad de Avellaneda ofreció cuatro millones de dólares por el 80 por ciento del pase de Romero, también pretendido por River Plate, pero América pretende seis millones. "En ese valor no hay chances de nada. Ese número es imposible en el fútbol argentino. Veremos qué sucede esta semana cuando avancemos para saber diversas opciones y en qué condiciones", indicó.



Vuelve el Pincha



Estudiantes de La Plata dará inicio hoy a la pretemporada, la primera a cargo de Lucas Bernardi, con el volante Gastón Giménez (ex Godoy Cruz) como único refuerzo por el momento y con el regreso del mediocampista Gastón Gil Romero, tras su paso por el fútbol ecuatoriano.