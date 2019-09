Distinto sabor. Lanús e Independiente repartieron puntos, lógicamente que para el Granate tomó más relevancia porque fue de visitante y porque remontó el encuentro.

Independiente desperdició anoche una ventaja de dos goles, empató con Lanús como local 2 a 2 y se fue silbado por su parcialidad en el estadio Libertadores de América, en un partido discreto y cambiante por la sexta fecha de la Superliga de Primera División de fútbol. Silvio Romero, en dos ocasiones y uno en cada tiempo, marcó para Independiente; mientras que Lautaro Valenti y José "Pepe" Sand establecieron el empate para Lanús, en la parte final.



El "Rojo" volvió a cumplir una actuación decepcionante que terminó por fastidiar a sus hinchas, quienes lo despidieron con una intensa silbatina y reprobación de casi todo el estadio. El partido, si bien no fue bien jugado, fue muy intenso en la etapa inicial, porque los dos equipos hicieron presión alta y obligaban a tocar de primera, por lo cual se hacía todo impreciso, muy cortado y con acciones bruscas. Un atajada de Agustín Rossi ante un disparo de Sebastián Palacios fue la única llegada de la etapa, previo a la apertura del marcador, que se produjo a los 23 minutos. Se equivocó en la marca Leonel Di Plácido y el uruguayo Gastón Silva le ganó la espalda por izquierda, llegó al fondo y envíó centro rasante para que Silvio Romero, anticipándose a Ezequiel Muñoz y con un toque suave, desvíe apenas la pelota y supere a Agustín Rossi para poner el 1 a 0, sin festejo por su pasado en el "Granate".



El tanto le trasladó la responsabilidad a Lanús, que no supo cómo acercar peligro hasta el final del período.La parte final comenzó a todo ritmo y emociones, cuando todavía no se había jugado un minuto, Silvio Romero definió de emboquillada, tras un pase de Pablo Pérez y una buena jugada de "contra", para poner el 2 a 0 parcial, con lo cual parecía todo resuelto para el local.



Imprevistamente, Lanús llegó a la igualdad en una ráfaga, tras un disparo desde afuera del área de Lautaro Valenti luego de una cesión corta de Nicolás Pasquini, a la salida de un tiro libre, a los 3 minutos, para establecer el descuento y a los 8 el "Pepe" Sand lo empató definiendo en el área chica, al aprovechar un córner desde la derecha y la pasividad defensiva de Independiente. Desde entonces, el cotejo se hizo de ida y vuelta, pero sin control del juego y aún más trabado y desprolijo que los primeros 45. Lautaro Acosta casi le dio el triunfo al Granate tras una gran maniobra personal y definición por encima de Martín Campaña, que Juan Sánchez Miño pudo desviar sobre la línea. Independiente sumó otra frustración, volvió a jugar mal y se fue silbado otra vez por sus hinchas.





Becaccece asumió la culpa

Sebastián Beccacece, DT de Independiente, apeló a la autocrítica en la conferencia de prensa posterior al empate con Lanús -foto-, que casi terminó en triunfo granate. Independiente ganaba 2-0 pero no pudo mantener la ventaja y casi lo termina perdiendo, lo que provocó que los hinchas despidieran al equipo con silbidos. "Era impensado imaginar este resultado final. Volvimos a cometer los mismos errores, por lo cual tengo cierta responsabilidad por no poder modificar eso. El equipo terminó desdibujado. El malestar de la gente es genuino y lógico. No le gustó lo que vio y tengo que hacerme cargo de eso. Volvemos a perder puntos por no estar concentrados y como llevo un tiempo prudencial sin solucionarlo, la principal responsabilidad es mía", explicó.