Anoche, al cierre de esta edición, jugaban en Córdoba Talleres (19 pts) y Vélez Sársfield (21) en partido clave de la Zona A para ir definiendo los cuatro puestos de la clasificación a cuartos de final. En este momento los de Liniers comparten la tercera posición con River (Argentinos Jrs. 24 pts; Barracas Central 22; Velez y River 21), que tiene un partido más. Talleres es quinto con 19 unidades, por lo que si hay algún ganador los "millonarios" quedarían cuartos. De ganar Vélez, se iría a 24. De hacerlo Talleres, sumaría 22 y los pasaría a los, quedando arriba River por mejor diferencia de gol con respecto a Vélez.

Hoy continuará disputándose la 12da fecha de la Copa de la Liga con cuatro partidos, desde las 16.00, en Junín, Sarmiento recibe a Newell's, por la Zona B. Los otros encuentros son de la Zona A: Gimnasia vs. Riestra (16.00); Independiente vs. Atlético Tucumán (18.30) e Independiente Rivadavia vs. Banfield (21.00).