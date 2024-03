Riestra e Independiente se enfrentarán este viernes desde las 16.30 en el Estadio Guillermo Laza, en el marco de la décimo primera fecha del Grupo A de la Copa de la Liga Profesional 2024, donde el conjunto comandado por Carlos Tevez quiere obtener una victoria y continuar en los primeros puestos de la tabla. Conocé las formaciones, dónde verlo en vivo y más.

Riestra está en la posición 12 de la Zona A y suma 8 unidades. El equipo comandado por Cristian Fabbiani viene de ganarle 2-1 a Independiente Rivadavia, en el encuentro correspondiente a la Fecha 10 de la Copa LPF.

Por su parte, Independiente, que tendrá al delantero sanjuanino Matías Giménez de titular, marcha en el cuarto puesto del Grupo A y acumula 18 puntos. El Rojo viene de igualar 1-1 contra River, en el marco de la décima fecha. En la previa del choque, Federico Mancuello, capitán del Diablo, sostuvo que "nuestro objetivo y charla interna es de no bajar la intensidad que jugamos contra Central o River.

Sabemos que de esa manera vamos a conseguir el objetivo que nos planteamos para Independiente, que es clasificarlo a una copa internacional para el 2024.

Consultado sobre este regreso, que en varias etapas se vio postergado, el zurdo destacó que "el club me cerró las puertas cuando tenía las valijas hechas. Siempre me tuve que sobreponer a adversidades, me tuve que ir de Independiente y hacer otras cosas, para poder tener el lugar que hoy tengo. Siempre tratando de dar el ejemplo".

A su vez, hoy también jugarán por la "Zona B" en Rosario, Newell's, que si gana alcanza en la cima a Godoy Cruz ante Platense a partir de las 21 horas.