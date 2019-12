El segundo. Maximiliano Navarrete, para todos el "Roly", festeja con los brazos en alto su segunda victoria en la temporada.

Maximiliano Navarrete, ciclista de Cutral Có que esta temporada se sumó al equipo de la Municipalidad de Pocito venía siendo protagonista en las competencias anteriores. Ya había ganado también la última etapa de la Doble Chepes que terminó ganando Nicolás Tivani en la general y ayer repitió en el cierre de la 34ta Vuelta a La Bebida que culminó en pleno corazón de esa localidad de Rivadavia. El "Roly" integró la fuga que se robño el protagonismo de la etapa y al final mostró sus dotes en el sprint final que lo tuvo nuevamente como ganador, venciendo a Jonatan Soria y Daniel Díaz con un tiempo de 2 horas, 27 minutos y 43 segundos.



"La idea era esa buscar la fuga. Al SEP le había ido bien en la contrarreloj y nuestra intención era buscar el corte para que le duela a ellos. Tiramos lo más que pudimos, no alcanzó para vencerlos pero sumamos una nueva victoria para el equipo", manifestó el ciclista que en la Vuelta a San Juan también lo tuvo como protagonista en las metas defendiendo la camiseta de la Selección argentina. "Me siento muy bien, San Juan me trata de la mejor manera y eso no es una novedad. El equipo me brinda lo mejor así que este triunfo va dedicado para ellos, para mis compañeros, para mi familia que me apoya en este sueño, para el "Turco" (Ricardo Julio, el entrenador) que confía en mí, y para toda los sanjuaninos que me tratan excelente", comentó. Se viene la clásica Difunta Correa y para el ciclista que representa a Pocito se viene lo mejor de la temporada: "Hay que seguir trabajando. Como equipo estamos muy bien, sabemos que se viene lo más interesante de la temporada y daremos lo mejor para tratar de estar en lo más alto siempre", manifestó.