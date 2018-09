Hace algunos días, el SEP recibía la notificación de la dura sanción que decidió imponer la UCI para el equipo, por el doble doping positivo que arrojaron los resultados de los análisis de Gonzalo Najar y Gastón Javier, durante la Vuelta a San Juan 2018.

En esta oportunidad, el titular del Sindicato de Empleados Públicos dio una conferencia de prensa para explicar que continuarán con la lucha para que el equipo, quien recibió una sanción de 45 días de inactividad, a partir del 15 de enero, pueda participar de las carreras ruteras que tenía previstas para el año que viene.

Díaz confirmó que este viernes ingresará a la UCI la apelación que enviaron sobre la sanción, como así también los resultados positivos del jujeño Najar (CERA) y el salteño Javier (valores superiores en el índice de testosterona). El SEP se defiende diciendo que en el caso del campeón de la Vuelta hubo negligencia en la muestra de sangre y en el segundo intenta demostrar que los índices son producto de una enfermedad.

“No vamos a darnos por vencidos tan fácil”, comentó el dirigente gremial. En caso de no tener respuestas a esa apelación el SEP ya analiza otras variantes como recurrir a la Justicia Federal. También Díaz explicó que otra alternativa es cambiar el nombre del equipo, es decir pasar de SEP-San Juan a “Bichos Verdes” y así poder correr la Vuelta a San Juan. Pero esa variante si bien no la descartó, dijo que buscarán otra salida para no perder el prestigio ganado.

Foto: gentileza Prensa del SEP