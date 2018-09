Luego de ser notificado por la Unión Ciclista Internacional (UCI), el Sindicato de Empleados Públicos de San Juan informó ayer que no se dará por vencido y apelará nuevamente para que el ente máximo del ciclismo revea la sanción. En una conferencia de prensa realizada en la residencia "Elías Chuky Pereyra", José Díaz dio a conocer que hoy ingresará la apelación que envió el equipo a la UCI con la que se espera que se dé marcha atrás a la determinación de ese ente que había suspendido al equipo por 45 días. La misma determina que el SEP no podrá correr desde el 15 de enero al 1 de marzo de 2019 lo que le impediría al conjunto sanjuanino disputar la Vuelta a San Juan 2019.



El SEP intentará defenderse aduciendo las fallas en el trasvasamiento de la sangre en el caso de Najar. "Vamos a seguir insistiendo y en el caso de no lograrlo mediante la apelación iremos a la Justicia Federal", contó molesto Díaz, quien también dijo que analiza otras alternativas para poder seguir en competencias internacionales. "Está la chance de cambiarle el nombre al equipo, es decir pasar de SEP-San Juan a Bichos Verdes, pero no queremos perder el prestigio que ya hemos ganado, no descartamos esa salida pero vamos a esperar", aseguró el directivo quien dijo que el equipo continúa trabajando, por el momento, apuntándole a la temporada sanjuanina y a las grandes Vueltas del país.



El futuro



Consultado sobre el futuro del equipo, Díaz aclaró que los ciclistas tienen contrato firmado y le manifestaron sus deseos de continuar. "Acá todo sigue igual. Si no llegamos a correr la Vuelta nuestro presupuesto no varía para nada y mucho menos los sponsors europeos".

Molesto. José Díaz manifestó que hoy ingresará a la UCI la apelación. Dijo que continuarán luchando para que se revierta la sanción.

El SEP-San Juan continúa con su preparación para la temporada. La concentración se lleva a cabo en la flamante residencia que el equipo estrenó hace unas semanas y que finalizará en los próximos días. Los "bichos verdes" están a la espera de competencias, por lo pronto analizan correr una vuelta en octubre en La Rioja.