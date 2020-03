Para los equipos sanjuaninos con Licencia Continental es fundamental poder participar en competencias de índole internacionales y que estén en el calendario de la Unión Ciclista Internacional. Con la participación obligada de los cinco conjuntos continentales en la Vuelta Internacional a San Juan después hay que salir afuera a buscar pruebas UCI y así como ya lo hizo la Agrupación Virgen de Fátima en la Vuelta a Colombia 2.1 ahora le llega el turno al Sindicato de Empleados Públicos que disputará dos pruebas UCI en una semana.

El SEP comenzó ayer el largo viaje que tendrá como destino la isla de Chiloé en el Sur del país trasandino. El equipo está integrado por Juan Pablo Dotti junto al sanjuanino Leonardo Cobarrubia (llega de consagrarse como mejor Sub 23 en la Vuelta de Bolívar y también en el Tour del Porvenir), los cordobeses Darío Álvarez, Matías Lisa y Efraín Toloza y el mendocino Alejandro Durán.

Este domingo se disputará el Gran Premio de la Patagonia de categoría 1.2 UCI, mientras que la Vuelta a Chiloé, nivel 2.2 UCI, comenzará el miércoles 18 y culminará el domingo 22.

El GP de la Patagonia constará de 140 kilómetros en una etapa, mientras que la tradicional carrera en Chiloé incluirá cinco etapas, con un total de 400 kilómetros de recorrido.

Serán 16 equipos (seis chilenos y 10 extranjeros) los participantes. El SEP será el único representante sanjuanino en una prueba donde ya es infaltable.

Gaviria confirmó que tiene coronavirus

Si bien ya se conocía extraoficialmente, ayer Fernando Gaviria lo confirmó. El ciclista colombiano del UAE Team Emirates, confirmó desde Abu Dabi que tiene coronavirus y que se encuentra en cuarentena. "Hubo muchos rumores con mi estado de salud, estoy bien. He estado acá en constantes exámenes que me han arrojado un resultado positivo para el coronavirus, pero yo me encuentro bien gracias al equipo, gracias a todas las personas del hospital que me han atendido a la perfección. Estoy acá para evitar contagiar a más personas y evitar que se siga propagando. Esto es para darles tranquilidad de que todo va bien, esperemos que se resuelva pronto", explicó en su cuenta de Instagram.