Parejos. Josi García y Francisco Nardi luchan por la bocha mientras el resto permanece expectante. Valenciano tuvo mejor final y se quedó con la victoria. Asistió mucha gente.

Parecía que los mendocinos no le iban a dar la importancia que se merece a la final de la Liga Nacional A-1 porque a quince minutos de iniciarse el partido no había mucha gente.



Pero, igual que en San Juan, coincidiendo con el inicio del juego, entraron muchísimos espectadores. Así el estadio "Salvador Bonano" de Andes Talleres presentó un marco acorde a la finalísima, con casi mil personas. Muchos hinchas locales, pero también muchos sanjuaninos.



El mismo marcador. Cómo estará de pareja la serie final entre Valenciano y Murialdo que se repitió el marcador del primer partido. En en "Cantoni" ganó 4-3 Murialdo. Anoche, en Mendoza, venció 4-3 La Barraca.



Voz ganadora. Leandro Rosselot, de Valenciano, dijo que "el nuestro fue muy buen segundo tiempo. Pero tampoco jugamos mal el primer tiempo. Ellos proponen un juego complicado pero en el complemento fuimos ampliamente superiores. Las condiciones de la pista son mejores que las de Cantoni. Si conservamos la atención defensiva, ellos no nos harán tantos goles. Ojo, tienen sus virtudes, por algo están en la final. Luchamos y logramos lo que vinimos a buscar".