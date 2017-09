Cómo no festejar largo y tendido. Cómo no largar fuegos de artificios y encender bengalas para celebrar la conquista. El San Juan RC vivió una verdadera fiesta tras el contundente triunfo del equipo ante Universitario RC, de Mendoza, que lo depositó en la final de la Copa de Plata del Torneo Regional de rugby. El conjunto que ofició de anfitrión en Santa Lucía se impuso ayer por 27 a 14, en una de las semifinales del campeonato de ascenso al Super 8 de la región. En la otra llave, en tanto, Marabunta RC derrotó a Neuquén RC por 20 a 12, por lo que la gran final la protagonizarán el San Juan RC y los rionegrinos, el próximo fin de semana.



El San Juan RC dominó casi todo el partido y sólo debió aguantar a su rival en la parte final, casi una obligación de los sureños pues ya no tenían tiempo ni chances de tratar de revertir la historia. Pero los sanjuaninos, que volvieron a mostrar su buen juego de forwards y ductilidad en sus tres cuartos, aguantaron esa embestida y lograron superar a un equipo aguerrido



El local nuevamente ratificó su gran presente, que lo llevó a ganar 11 partidos en las 14 fechas de la fase regular.



Los antecedentes entre los dos equipos le daban un guiño a los sanjuaninos, pues si bien en la primera rueda cayeron en Mendoza por 22 a 15; cuando jugaron en Santa Lucía la revancha, el San Juan RC se impuso 34 a 26.



Es decir, a casi igual cantidad de puntos del rival, los sanjuaninos duplicaron con creces su marcador producto de encontrarse más aceitado su funcionamiento con el avance del torneo.



La victoria ayer sobre Universitario no fue sencilla, pero era un partido a todo o nada y San Juan RC lo resolvió con solvencia.

