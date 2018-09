Sigue ilusionado. El San Juan RC puede dejar en el olvido la derrota en Mendoza, pues se mantiene cuarto. Ahora debe enfocarse en lo que viene.

Fue una caída dura, pero no determinante. De visitante, el San Juan RC perdió ayer ante Marista RC en la antepenúltima fecha de la fase regular del Top 8 del Torneo Cuyano de rugby. En Mendoza, los sanjuaninos fueron derrotados por 60 a 31, pero lograron mantener la cuarta plaza en la tabla de posiciones, el último escalón para acceder a semifinales a falta de dos fechas para el cierre de la instancia clasificatoria.



Fue cuesta arriba el encuentro del San Juan RC ante los Curas, que ahora marchan en la primera colocación y ya se aseguraron la clasificación a los play off. El conjunto de Santa Lucía no pudo contener a la ofensiva local, que lentamente empezó a sumar y alejarse en el marcador.



Los sanjuaninos no bajaron los brazos, pero el rival fue superior y lo materializó en el resultado, para imponerse por 60 a 31 y sumar su décima victoria en el torneo.



Sin embargo, la derrota del San Juan RC no lo dejó con las manos vacías, pues uno de los rivales directos en la lucha por la última plaza, Marabunta RC, perdió ayer ante Teqüé RC por 32 a 39. De esta manera, los rionegrinos se mantienen en la quinta posición. Además, otro resultado positivo para los sanjuaninos es que el tercero, Liceo RC, perdió con Los Tordos, escolta y también clasificado a semifinales, por 27 a 21. Así, cuando aún restan dos partidos para bajar el telón de la instancia regular del Top 8, la pelea por meterse en la próxima instancia sigue abierta y apretada.



Universidad no tuvo piedad de Belgrano RC y lo goleó ayer por 84 a 15, por la 12da fecha de la Zona Plata. Así, la U sumó su 11mo triunfo. Hoy, Huazihul visita a Neuquén RC.