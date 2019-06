La cuarta. El San Juan logró la cuarta victoria en el torneo. Los de Santa Lucía se mantienen séptimos, sin chances de semifinales.

En un partido parejo, el San Juan RC logró la victoria en casa ante Marabunta, de Río Negro, por un ajustado 25-24. Lo hizo tras ir perdiendo en buena parte del partido y ganarlo en el cierre del juego, en el partido que completó la 12da fecha del Top 8 del Cuyano de rugby.



El Piuquén no empezó bien y el visitante lo sorprendió con un penal y un try en los primeros minutos del partido. Y si bien San Juan reaccionó, no pudo evitar irse al descanso con el marcador adverso (10-17). Fue en la segunda manga que salió a inclinar la cancha, para descontar y luego pasar al frente (22-17). Sin embargo, a poco del final Marabunta volvió a liderar (24-22); pero cuando el partido se moría, el ingresado Santiago Gallardo convirtió un penal que le dio al San Juan el ajustado triunfo.



Pese a sumar su cuarta victoria, el de Santa Lucía no pudo escalar y se mantiene en la penúltima posición, ahora compartiendo puntos con Marabunta.



En la próxima fecha, la penúltima de la fase regular, el San Juan RC visitará a Neuquén y la U recibirá a Los Tordos.