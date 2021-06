El seleccionado argentino Sub-23 superó hoy a su par de Arabia Saudita por 2-0 en Marbella, España, en el último amistosos preparatorio para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que comenzarán el 23 de julio.



Los goles fueron de Pedro De La Vega (13m. ST) y de Adolfo Gaich (31m. ST).



Argentina en el primer tiempo no encontró los espacios para quebrar un planteo defensivo del conjunto árabe. La última línea con cinco hombres, que llegó a ser de siete por momentos, resultó imposible para el conjunto nacional, más allá de los arremetimientos de Ezequiel Barco, el más desequilibrante.



De hecho, el conjunto nacional recién rompió un esquema sólido cuando se encontraron Barco y la subida en diagonal de Pedro De La Vega, que definió con un remate débil pero se metió lentamente en el arco.



Argentina se animó desde la ventaja obtenida y a pesar de las variantes encontró un mejor funcionamiento desde un dominio completo de la pelota y las subidas por las bandas de sus volantes y extremos.



Y con esa fórmula, la del desborde, diagonal y llegada de varios hombres al área rival es que lo cerró con un gol de Gaich a falta de un cuarto de hora.



Con esta presentación, el combinado argentino terminó así su gira por España -el martes le ganó a Dinamarca por 2-1- y se meterá de lleno a pensar en los Juegos Olímpicos de Tokio, que se realizarán desde el viernes 23 de julio al domingo 8 de agosto.



Argentina debutará el jueves 22, un día antes de la inauguración, contra Australia, por el Grupo C, con el objetivo de conquistar su tercera medalla de oro en la disciplina.



Las anteriores preseas fueron logradas en Atenas 2004, con Carlos Tevez como figura; y en Beijing 2008, con Juan Román Riquelme y Lionel Messi entre los destacados.



Además, Argentina se enfrentará a Egipto (25 de julio) y a España (28), integrantes del Grupo C.



- Síntesis de Argentina en el partido-



Argentina: Lautaro Morales; Hernán De La Fuente, Leonel Mosevich, Nehuén Pérez y Francisco Ortega; Santiago Colombatto, Fausto Vera y Pedro De La Vega; Matías Vargas, Ezequiel Barco y Adolfo Gaich.



Goles en el segundo tiempo: 13m. De La Vega (A) y 31m. Gaich (A).



Cambios en el segundo tiempo: antes de comenzar, Martín Payero (Vargas), Joaquín Blázquez (Morales) y Facundo Medina (Pérez) (A), 30m. Fernando Valenzuela (De La Vega) y Thiago Almada (Colombatto) (A), 35m. Tomás Belmonte (Vera), Ezequiel Ponce (Gaich) y Agustín Urzi (Barco).



Amonestados: Fausto Vera (A).



Estadio: Marbella Football.