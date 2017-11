Tranquilo. El DT sabe que el choque será clave pero lo toma con calma.

El entrenador de Boca Juniors, Guillermo Barros Schelotto, señaló ayer que el Superclásico de mañana a las 18.05 frente a River Plate, en el estadio Monumental, por la 8va fecha, "no marcará una tendencia de quién peleará el torneo". "Es un partido muy importante y lo queremos ganar. Pero a diferencia de otros, no marcará una tendencia de quién peleará el torneo porque falta mucho para que termine".



"Nosotros venimos muy bien y River venía igual hasta el martes, pero los dos vamos a estar al 100% porque es un Superclásico. No es una prueba para ninguno de los dos pero hay que ganarlo", enfatizó. Más allá de las palabras del "Mellizo", la realidad es que si Boca le gana a River le sacará 12 puntos de ventaja.



El DT se refirió a la eliminación de River en la Copa. "La primera revancha que tiene River es el domingo y debemos estar atentos", contó.