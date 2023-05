Mala noticia para los fierreros sanjuaninos. El TC 2000 anunció el resto de las fechas del calendario 2023 y no aparece San Juan, que este año pretendía volver a contar con una carrera en el mítico autódromo El Zonda-Eduardo Copello. El presidente de la categoría nacional dio a conocer las ocho sedes de competencias de acá a fin de temporada y la ausencia de la Quebrada Rugiente se debe a que no están realizadas las obras requeridas, a la vez que aclaró que "no insisten" debido al complejo panorama electoral en San Juan.

En el sitio especializado Campeones, Alejandro Levy, presidente del TC 2000, indicó que en la planificación anual habían incluido una carrera en el autódromo El Zonda; mientras que a fines de marzo, cuando fue confirmada la participación del primer equipo sanjuanino en la categoría, desde el SDE San Juan indicaron que también estaban aportando su granito de arena para poder contar con una carrera en el Eduardo Copello después de varios años.

Sin embargo, El Zonda deberá seguir esperando al menos hasta 2024. "La idea de correr este año en El Zonda estaba inicialmente, si se llegaban a concretar las obras pendientes. Nosotros necesitamos que se hagan las mejoras que solicitó la CDA (Comisión Deportiva Automovilística) el año pasado. Pero en San Juan están transitando un momento electoral complejo y la verdad es que no podemos estar insistiendo y molestando con la organización de una fecha del calendario. Ellos siempre nos han acompañado y si nos necesitan vamos a estar, pero la prioridad hoy en la provincia de San Juan son sus elecciones", indicó Levy en la entrevista de Campeones.

El autódromo El Zonda no tiene actividad automovilística desde el 15 de septiembre de 2019, cuando corrió el por entonces llamado Super TC 2000. En marzo del 2020 estaba todo listo para abrir el calendario pero el país entró en cuarentena y desde entonces el complejo quedó inactivo. Luego, las diferentes categorías que llegaron a San Juan se presentaron en el Circuito Villicum.

No obstante, en agosto del año pasado, la Secretaría de Deportes anunció el regreso del Zonda justamente con el TC 2000, con la idea de aprovechar la ocasión para presentar un proyecto de remodelación y modernización del autódromo. Como el complejo estaba parado desde 2019, era necesario por entonces realizar obras de acondicionamiento y otras vinculadas a la seguridad para poder recibir a la categoría. Pero a los 10 días de aquel anuncio, las autoridades indicaron que no era posible llegar a tiempo con los trabajos previstos y por eso aquella carrera del TC 2000 se realizó finalmente en el Villicum.

El panorama para 2023 también es complejo y, salvo un cambio de último momento, la sequía en El Zonda se estirará al menos a cinco años.