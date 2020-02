El Turismo Nacional comenzará hoy su actividad, con entrenamientos y la primera clasificación de la Clase 2, por la fecha inaugural de la temporada, que será el domingo en el autódromo Ezequiel Crisol de Bahía Blanca. Y una vez más habrá dos representantes sanjuaninos, los hermanos Facundo y Diego Leánez, ambos con Toyota Etios y bajo el equipo San Juan al TN.

Por su parte, el TN retornará al autódromo Ezequiel Crisol, también conocido como Aldea Romana, después de una década ya que la última carrera fue en 2010. Los últimos ganadores en el autódromo bahienese fueron en la Clase 2 el bonaerense Adrián Percaz (Peugeot 206) y en la 3 el cordobés Pablo Piumetto (Ford Focus), el 12 de diciembre de 2010.

La Clase 2 iniciará su actividad con cuatro tandas de entrenamientos libres, a partir de las 12.30 y, a las 17, comenzará la primera clasificación al trazado de 3.500 metros de cuerda.

En tanto, la Clase 3 saldrá a pista mañana a las 9.30 para la primera manga de entrenamiento y, después de las dos series clasificatorias de la 2, cumplirá con la clasificación a las 16.

No será de la partida el campeón 2019 de Clase 2, el santafesino de Venado Tuerto, Ever Franetovich, por no reunir el presupuesto.

Por otro lado, la categoría también anunció el regreso al mítico autódromo sanjuanino El Zonda-Eduardo Copello, que será el 15 de noviembre y tras 25 años.