Ganador. Manuel Urcera resiste el ataque de Josito Di Palma, quien pese a que logró superarlo luego, la maniobra involucró un roce y por eso debió ceder la posición por decisión del comisariato deportivo. Josito había augurado una gran final de la C3 en El Villicum y no se equivocó.

Valió la espera de tantos años. El Turismo Nacional un día volvió a correr en San Juan después de 24 años y no defraudó. Fueron dos finales apasionantes, con luchas desde la primera hasta la última vuelta, con roces y choques para darle a los espectadores lo que fueron a buscar: buenas carreras.

En la Clase 3 ganó Manuel Urcera y en la Clase 2 se impuso Ever Franetovich, tras la tercera fecha que tuvo en El Villicum un acumulado de 45 mil personas durante el fin de semana. El mejor sanjuanino fue Diego Leánez, quien se ubicó 17mo en la C2, Gabriel Da Rold culminó 23ro y Facundo Leánez, quien en pista fue 10mo, fue excluido luego por maniobra peligrosa.



El TN había competido en San Juan por última vez en septiembre de 1995 y en El Zonda. Y la expectativa pasaba no sólo por el reencuentro de la categoría con los fierreros locales, sino también por cómo podía sentarle el TN al Villicum, luego de las críticas que había recibido el autódromo por parte del TC.



Y lo hizo de la mejor manera, porque estos autos más livianos y con tracción delantera se adaptaron rápidamente a un circuito técnico y con sectores trabados para generar dos atractivas finales.

Tres a la par y en curva. El TN es esto, lucha en todos los sectores, como la batalla entre López Donzelli, Sandro Abdala y Damián Kirstein.



En la Clase Clase 2, Ever Franetovich ratificó su dominio del fin de semana ya que se impuso con soltura, luego de largar segundo y quedar puntero tras una buena maniobra al final de la recta larga, en la vuelta inicial. El santafesino había sido el mejor en los entrenamientos, clasificación, serie y ayer también en la final, para ser nuevo escolta en el campeonato.



Eso sí, detrás de él se dieron con todo. El estado de los autos en el parque cerrado fue muestra elocuente de lo dura que fue la prueba y de lo poco que se perdonaron.



La Clase 3 no bajó los decibeles, con lucha en diferentes grupos, con un duelo inicial entre Lambiris y Chapur que no terminó bien (el uruguayo, tercero en pista luego fue castigado con recargo de un puesto), con Julián Santero que debió abandonar por rotura de motor cuando lideraba o con Josito Di Palma superando al puntero Urcera con toque incluido, que obligó a que cediera la posición para no ser sancionado. Fue tan intensa la final que incluso seis autos largaron desde boxes (por engrillar fuera de tiempo) y remaron desde atrás, como Emanuel Moriatis, quien pudo llegar 11mo.



Urcera, quien aprovechó el abandono de Santero y luego aguantó los ataques de Di Palma, consiguió así su primera final en la C3 del Turismo Nacional y además se convirtió en nuevo líder de la divisional, en un broche de lujo para la presentación de la categoría en Albardón.

Escapado. Julián Santero mandaba en la final hasta que se rompió el motor.

Detrás, el pelotón viene muy apretado.

> Paridad

7 Modelos de marcas diferentes hubo entre los 10 primeros de la Clase 2: Palio, Onix, Gol Trend, Etios, Clio, Nissan March y Fiesta Kinetic.



> Espectadores

De acuerdo a la organización, a lo largo del fin de semana hubo un acumulado de 45 mil espectadores en la presentación del Turismo Nacional en San Juan. Campo Vip y Boxes fueron los sectores que más público convocó entre viernes y domingo.