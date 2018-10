Resurrección. El Tala está de vuelta para disposición de todo el deporte de Albardón. En camino a la normalización, ya iniciaron la limpieza del predio de la calle Tucumán.

Aquellos sueños de don Sergio Pizarro, de Pepe García, de Nelson Álvarez no merecían morirse. La pasión por el básquetbol y el cariño por el club El Tala, en plena calle Tucumán, en el corazón de Albardón, no se podían extinguir. Y es que a punto de cumplir los 73 años y cuando parecía que el certificado de defunción estaba firmado, El Tala volvió a pedir juego. De la mano del triunvirato normalizador que reflotó el club hace apenas 2 meses atrás, ahora todo se encamina a ver acción en el predio de la calle Tucumán dentro de poco. El municipio ya se comprometió a la limpieza del club, se está gestionando la reconexión eléctrica y desde la Federación Sanjuanina de Básquetbol se aportará indumentaria, tableros y hasta una escuelita de iniciación deportiva. La resurrección es posible. Y El Tala lo está disfrutando.



Gustavo Carrizo se crió justo al lado del club. Aún recuerda los bailes de carnaval y los campeonatos que se jugaban en la pista. Amó el básquet de la mano de El Tala, jugó, enseñó, organizó. Y en este nuevo momento del club, siente que es posible recuperarlo: "Es una ilusión que se hizo realidad. Hace no menos de 15 años que El Tala se detuvo. Parecía destinado a la desaparición pero se recuperó y ahora es el momento de ponerlo en marcha. Es un club muy querido en Albardón y sería la recuperación del básquetbol rememorando los viejos tiempos con San Miguel, Angaco, Rincón y Sarmiento en competencia".



Alejandra Perona es parte de la normalización del club y mucho tuvo que ver en recuperar papeles y blanquear los caminos para elegir nuevas autoridades: "Desde el municipio de Albardón, desde la Unidad Gobernación que encabeza Luis Rueda, recibimos el respaldo total para encarar este sueño. Se dieron los tiempos para conseguir la normalización y ahora tendremos por delante el enorme desafío de recuperar a los viejos socios, a traer la sangre nueva y a recuperar para Albardón el básquetbol".



En este desafío de poner en pie a El Tala, el municipio albardonero comprometió su respaldo y Miguel García, responsable del Área Deportes, asumió el compromiso: "Vamos a acompañar este resurgimiento del club. La limpieza del predio y todo el apoyo está más que descontado. Es muy importante que el deporte se acerque a la comunidad y El Tala está proponiendo eso".



Se vienen días intensos en Albardón. El Tala ya recuperó vitalidad y el respaldo de todo el deporte de Albardón ya es un hecho. Volverá el básquet pero la apuesta es amplia porque el futsal, el hándbol y el boxeo tienen su espacio asegurado en un rincón albardonero que nunca se fue. Tal como lo soñaron sus fundadores.

Aniversario

73 El próximo 13 de diciembre, El Tala -colores banco y rojo- festejará sus 73 años tras su fundación en 1945. Lo que parecía imposible vuelve a ser una realidad.

Una agenda a puro deporte



Apenas se terminen los trabajos de limpieza, mañana jueves a partir de las 19 comenzará a tomar vida en serio El Tala. Las clases de Zumba serán las que reinauguren la dinámica del club de la calle Tucumán con una amplia convocatoria. Pero no quedará ahí el tema porque desde la Federación Sanjuanina de Básquetbol, su presidente Darío Bustos tiene agendado ya un partido exhibición que servirá para reinstalar el básquet como principal disciplina. En tanto que se iniciaron gestiones ante la Secretaría de Deportes de la provincia para obtener las mejoras en el piso de la cancha y buscar la posibilidad de la iluminación del predio. Además José Monla y Nelson Castillo, quienes están en la comisión normalizadora, apuntan a la construcción de un grupo sanitario.



En cuanto a los deportes alternativos que se podrían llevar a el Tala, la posibilidad del futsal es más que concreta mientras que el vóleibol y el hándbol tienen su espacio. En lo institucional se fijó en un mes más el plazo para rearmar los padrones societarios y concretar el llamado a asamblea para que El Tala tenga otra vez sus dirigentes. Un esfuerzo poco común en tiempos donde todo falta pero en el corazón de Albardón, esa entrañable pasión que despertaron los colores blanco y rojo hacen que todo sea posible. Un año para la historia puede cerrarse con el regreso de El Tala.