Manda el Tomba. En el historial jugaron 14 veces y la ventaja es de Godoy Cruz con siete triunfos contra tres de Banfield y cuatro igualdades.

Godoy Cruz de Mendoza, segundo a cuatro unidades del líder Boca y protagonista de una notable campaña, visitará a Banfield, que todavía tiene alguna posibilidad de ingresar a la Copa Sudamericana, con el objetivo de vencer y aguardar un nuevo tropiezo del puntero, en uno de los cinco encuentros a jugarse hoy por la 24ta. fecha de la Superliga.



El cotejo se jugará en el estadio Florencio Solá, en la ciudad de Banfield, desde las 17.45, con el arbitraje de Federico Beligoy y televisado por Fox Sports Premium.



Además, hoy jugarán San Martín -Lanús (ver página 35), Temperley -Vélez (13.15), Talleres -Gimnasia (15.30) y San Lorenzo -Chacarita (20).



Godoy Cruz es una maquina de ganar. El equipo que conduce tácticamente Diego Davobe suma seis triunfos consecutivos y con 46 unidades se permite la "locura" de soñar con pelearle el título a un puntero Boca, con 50 puntos, que ha sufrido dos reveses consecutivos.



El equipo cuyano, que fue vencido 4-1 por Boca en La Bombonera en la tercera fecha, ya estaba marcando la diferencia y sorprendiendo a todos consolidado en zona de clasificación para la Copa Libertadores. pero ahora, con esta gran racha positiva, se atreve a pensar en el título aunque suena ilógico que los xeneizes pierdan la Superliga.



Los mendocinos jugarán ante Banfield que tiene 30 puntos, está a cinco de la zona de clasificación para la Copa Sudamericana cuando restan 12 en juego, difícil empresa para los sureños.



Esta fue una campaña muy especial para Banfield ya que gran parte de la campaña, actualmente también, es dirigido por Omar Piccoli, reemplazo de Julio César Falcioni quien fue operado de un nódulo en la garganta.



En Godoy Cruz no jugará Juan Fernando Garro, a causa de un desgarro, y su lugar sería ocupado por Victorio Ramis.



En Banfield hay varias dudas ya que se aguardan las recuperaciones del volante Enzo Kalinski (hematoma en la rodilla derecha) y el delantero Nicolás Bertolo (desgarro). En caso de que Bertolo no juegue seguirá Juan Pablo Alvarez y si Kakinski no está en condiciones lo reemplazará Nicolás Linares.