Godoy Cruz de Mendoza recibirá hoy a Central Córdoba de Santiago del Estero por la Copa de la Liga Profesional, en busca de su primer triunfo desde el regreso a su estadio Feliciano Gambarte. El partido, válido por la 11ma fecha de la Zona 1, se jugará desde las 21.15 con transmisión de Fox Sports Premium.



El domingo 11, el "Tomba" volvió a su casa tras casi 16 años pero el resultado no fue el esperado: cayó 3 a 2 ante Arsenal. Por esa razón intentará hoy volver a vivir la sensación de una victoria en su cancha, algo que no sucede desde el 28 de mayo de 2005.



Godoy Cruz (12) urge de un triunfo para conservar las chances de clasificar a los cuartos de final de la Copa LPF, mismo motivo por el que le urgen a Central Córdoba (13), que acumula cinco partidos sin éxitos. Afectado por el coronavirus, Central Córdoba prescindió de nueve futbolistas para hoy y tampoco viajó su DT, Gustavo Coleoni, con Covid-19.



El encuentro entre Lanús y Banfield por la 6ta fecha parece haber llegado a una definición luego del reclamo presentado por Lanús ante el Tribunal de Disciplina, entendiendo que Banfield incluyó mal a Gregorio Tanco, quien ingresó en los últimos minutos. El Tribunal no le dio lugar a la protesta del Granate, por lo que no modificará el resultado y el Taladro mantendrá los tres puntos producto del triunfo 2-0.

