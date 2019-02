La espera terminará a fin de mes para los amantes del hockey sobre patines en San Juan. El Torneo Fiesta del Sol será el primero del 2019 y servirá para que todos los equipos de primera división empiecen a prepararse para la temporada que se aproxima. Además estarán presentes las selecciones sub 19 de Argentina y Chile y en la rama femenina serán las selecciones seniors de nuestro país y de las trasandinas, las que animarán cada jornada.

Se disputará el 25, 26 y 27 para la etapa clasificatoria en canchas neutrales, y el 1, 2 y 3 de marzo, se jugarán cuartos de final en cancha a designar, mientras que semifinales y finales, se disputarán en el estadio Aldo Cantoni.

En cuanto a los refuerzos, los equipos podrán hacer participar a jugadores por los cuales están interesados y todavía no han concretado su pase en la Federación Sanjuanina de Patín.

El torneo se desarrollará en dos fases. En la rama masculina, la primera etapa se dividirá en 6 zonas, cuatro de las cuales estarán integradas por 4 equipos y dos de ellas tendrá a 3 equipos en cada una. En la segunda se llevarán a cabo los cuartos de final, semifinales y final. En rama femenina serán 3 zonas, totalizando 10 equipos, con dos zonas de tres y una zona de cuatro equipos.

El sistema de disputa de partidos en la etapa clasificatoria será de la siguiente manera: jugarán todos contra todos a una sola rueda. El primero de cada zona y los dos mejores segundos, pasarán a la próxima instancia. En el femenino serán los dos mejores de cada zona y los dos mejores terceros. Luego, de dirimir los ocho equipos participantes de la segunda fase, se conformará una grilla del 1º al 8º y jugarán 1° vs 8°, 2° vs 7°, 3° vs 6° y 4° vs 5°.

En semifinales se cruzará el ganador del partido 1 vs ganador del partido 4 y el ganador del partido 2 vs el ganador del partido 3. Los vencedores jugarán la final, mientras que los perdedores accederán a un encuentro por el 3º y 4º puesto.

Las zonas serán los siguientes:

RAMA MASCULINA

Zona A: Concepción PC, Estudiantil, Huarpes y Aberastain.

Zona B: UVT, Banco Hispano, Unión y Médano de Oro.

Zona C: Centro Valenciano, Sarmiento de Albardón, Bancaria y Selección Sub19 de Chile.

Zona D: Olimpia, Barrio Rivadavia, Lomas de Rivadavia y Selección Sub 19 de Argentina.

Zona E: Social San Juan, Caucetera y Media Agua.

Zona F: SEC, Richet y Zapata y Colón Juniors.

RAMA FEMENINA

Zona A: Concepción PC, Centro Valenciano, Aberastain y Selección Senior de Chile

Zona B: UVT, SEC y Huarpes

Zona C: Unión, B° Rivadavia y Selección Senior Argentina