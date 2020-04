En declaraciones realizadas el miércoles al medio francés "La Montagne" el director del Tour de Francia, Christian Prudhomme, dejó en claro que la ronda gala "no se correrá sin público", opción que planteó hace unos días la ministra de Deportes, Roxana Maracineanu, y que siguen pendientes de la evolución de la pandemia de Covid-19.

"En el "Tour de Francia", lo más importante es "Francia. "Es la situación de salud en el país lo que cuenta. Solo deseo una cosa, que el Tour se dispute este verano. No para el Tour, pero si no se lleva a cabo, significaría que el país se encuentra en una situación catastrófica. Obviamente, eso no se puede esperar", añadió.

Sin embargo, la realidad cada vez acorrala más a la ronda gala, porque ayer se confirmó la suspensión de la Vuelta a Suiza, que se iba a celebrar del 7 al 14 de junio y que junto a la ya suspendida Criterium de Dauphiné (31 de mayo al 7 de junio), son las dos competencias que sirven de preparación para los corredores que participarán luego en el Tour de Francia, que este año esta previsto se realice entre el 27 de junio y el 19 de julio.